高雄仁武澄觀路一間家具廠 今晚遭火呑噬

2018-04-10 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄仁武區澄觀路二段339巷一間家具工廠今晚8點多失火，火勢燃燒猛烈，高雄市消防局出動多個分隊前往灌救，所幸無人員傷亡或受困，起火原因仍需調查。