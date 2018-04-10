影／這女警揮汗騎鐵馬5公里 護送八旬老嫗返家

2018-04-10 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南1名八旬老嫗今天外出後迷路，市警一分局府東派出所警員鐘宜瑄、李逸翔趕抵現場，發現她牽著腳踏車，神情焦慮的站在大太陽底下，兩警提議護送她返家，她不肯麻煩警方，卻又無視紅燈直闖 ，警方只好騎機車一路伴隨，百般說服，才由李騎機車載老嫗，鐘女則代騎腳踏車，揮汗賣力騎了5公里，總算安全護送她返家。

府東派出所長陳宗鑫說，同仁鐘宜瑄、李逸翔中午接獲民眾報案，稱有1名走失老人需要協助，請員警前往現場查處。同仁抵達現場時，發現艷陽下1名牽著腳踏車、臉上汗涔涔的年邁老嫗，神情焦慮的站在路旁，上前關懷詢問，老嫗僅表示住在德高厝附近。

老嫗原本希望員警帶路回德高厝附近，然而，警方不捨八旬老嫗於正午時刻炙熱的陽光下牽著腳踏車徒步行走，提議由警方騎機車護送老嫗回家，由另名員警將其腳踏車騎乘回住處，然而，老嫗不肯麻煩警方，又無視紅燈，直闖大馬路，險象環生。

「阿媽，紅燈呢！」鐘姓女警高聲提醒外，兩警只好一路騎乘機車伴隨老嫗行走，「阿媽，呼我載啦，天氣熱卡嘜死…」，沿途百般說服，終於獲得老嫗的同意，由李騎警用機車載著老嫗，鐘女則揮汗賣力騎腳踏車，返回德高厝附近。