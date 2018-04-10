面試言語尖酸刻薄害書記官自殺？士林地院回應了！

2018-04-10 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



一名曾擔任書記官的方姓女子3月被發現在自家地下儲藏室上吊身亡，臉書粉絲專頁「靠北書記官」昨PO文指出，方和所屬法官處不好離職後，通過三等書記官特考，上月到士林地方法院面試，卻因民事科長刻薄言語刺激，隔兩天即傳出她尋短消息。法院今澄清，對她逝去表達不捨，但口試委員未惡言相向，僅因人力考量急需書記官，詢問她是否能久任，方也回答未來會更成熟應對，口試順利完成。

「靠北書記官」貼文指出，士林地方法院民事庭一位書記官和所屬法官處得很不好，曾在開庭時拿法典摔桌子，書記官撐不下去離職，之後考上三等書記官特考，想回法院工作，未料今年3月21日面試時，民事科長用尖酸刻薄言語刺激她，隔兩天就傳出她上吊自殺的消息，她去世後，榜單將她的名字排在候補名單。

貼文寫道，敢問書記官長、民事科長，書記官工作遇到困難，和所屬法官相處遭受不當壓力，法院是否提供協助足以幫助同仁？民事科長平時是否會用尖酸刻薄語氣和同仁說話？面試時言詞為何？法院是否有盡力營造適合的工作環境？書記官接股是自願或指派？另外，貼文指出，並不是長官就可以任意對底下的人言語霸凌，「清明時節，各位長官們，體制內的冤魂，是否入夢？」

士林地方法院今回應，50歲方姓書記官2005年至士林地方法院，期間曾赴其他單位工作，又再度返回士林，2016年以照顧久病的母親為由辭職，法院曾表示可調整職務試圖慰留，但她堅持請辭；她去年曾重新報名應考，通過打字測驗後放棄口試，今年再度報名應考。基於人力考量，急需書記官，希望錄取者到職後能久任，確實詢問方，「若再度遇到法官、配股等問題會怎麼辦，是否能久任？」方也回應，她會更成熟的處理，但她也有自我堅持和信念，情緒並未有反彈，順利完成口試。

聲明稿指出，當天共有4名口試委員，評分結果通過甄審委員決議，正式對外公告正備取人員，方為備取第二名，均依原有規則進行，並無臉書貼文所述情形，法院也持續建構良好的工作環境，也對方的逝去表示不捨。

據了解，她平時待人和善，工作認真，在法院內結交不少好友，外界對她表現讚譽有加，上月得知她逝世消息，著實令法院人員震驚不捨。

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