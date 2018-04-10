愛的禮物盒遭海關扣留？婦人又掉詐騙陷阱遭恐嚇洗錢

2018-04-10 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



又是網路戀愛詐騙！新北三重一名40歲陳姓婦人在臉書認識外籍富商約翰哈德森，約翰寄送一個「愛的盒子」給陳婦，卻遭馬來西亞海關扣留，聲稱需要匯錢繳稅金才能拿回禮物盒，陳婦因此上當受騙匯款1600美金，詐騙集團得逞後，持續恐嚇需再匯款，否則就是非法洗錢，幸好保七警及時攔阻，避免陳婦二度受騙。

警方表示，陳婦在臉書認識約翰約1個月，期間遭甜言蜜語洗腦，其實約翰就是詐騙集團的假帳號，利用寄送愛的禮物盒，詐騙陳婦需繳納「稅金」，要求匯款至指定帳戶。

詐騙集團聲稱，愛的禮物盒遭馬來西亞海關扣留，需繳納1600元美金，因此陳婦匯款約4萬8千元台幣，沒想到，詐騙集團收到款項後，改口因禮物盒內有金項鍊、三星手機、蘋果電腦，還有裝有2萬元美金現金的GICCI名牌包，需要再繳3800稅金。

陳婦向警方表示，跟對方說「錢不夠」竟遭恐嚇！詐騙集團強調這是國際性案件，從臉書傳出印有陳婦名字的快遞箱子及海關稅金證明單，恐嚇陳婦要想辦法再匯款，否則就會涉及國際洗錢罪嫌，遭被捕入獄。