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愛的禮物盒遭海關扣留？婦人又掉詐騙陷阱遭恐嚇洗錢

2018-04-10 14:12聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

又是網路戀愛詐騙！新北三重一名40歲陳姓婦人在臉書認識外籍富商約翰哈德森，約翰寄送一個「愛的盒子」給陳婦，卻遭馬來西亞海關扣留，聲稱需要匯錢繳稅金才能拿回禮物盒，陳婦因此上當受騙匯款1600美金，詐騙集團得逞後，持續恐嚇需再匯款，否則就是非法洗錢，幸好保七警及時攔阻，避免陳婦二度受騙。

警方表示，陳婦在臉書認識約翰約1個月，期間遭甜言蜜語洗腦，其實約翰就是詐騙集團的假帳號，利用寄送愛的禮物盒，詐騙陳婦需繳納「稅金」，要求匯款至指定帳戶。

詐騙集團聲稱，愛的禮物盒遭馬來西亞海關扣留，需繳納1600元美金，因此陳婦匯款約4萬8千元台幣，沒想到，詐騙集團收到款項後，改口因禮物盒內有金項鍊、三星手機、蘋果電腦，還有裝有2萬元美金現金的GICCI名牌包，需要再繳3800稅金。

陳婦向警方表示，跟對方說「錢不夠」竟遭恐嚇！詐騙集團強調這是國際性案件，從臉書傳出印有陳婦名字的快遞箱子及海關稅金證明單，恐嚇陳婦要想辦法再匯款，否則就會涉及國際洗錢罪嫌，遭被捕入獄。

日前陳婦神色慌張前往台灣銀行三重分行打算匯款，不斷低頭滑手機，遭行員游竣喬發現異狀，立即通報保七警員張文吉、龔建瑞前來關心瞭解，經安撫情緒後，側面了解後發現詐騙手法，阻止陳婦再度匯款。

詐騙集團利用愛的盒子詐騙台灣婦人。記者蕭雅娟／翻攝
詐騙集團利用愛的盒子詐騙台灣婦人。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團假冒富商約翰哈德森詐騙婦人。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團恐嚇婦人需要再匯款否則涉及就會國際洗錢。記者蕭雅娟／翻攝
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保七警員及時阻止婦人二度匯款。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團利用愛的盒子詐騙台灣婦人。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團馬來西亞海關

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