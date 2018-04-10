影／李宗瑞翻版 男子用平板偷拍性愛影片索錢被收押

2018-04-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



25歲稱在上課的花花（化名）在網路交友軟體SKOUT認識王姓男子，王以5萬元跟她性交易，王竟趁花花到浴室洗澡，竊走身分證、與現金1000多元，還用平板錄下兩人交易過程，再跟花花勒索討1萬元，花花交付5千元後，跟警方報案，警方鎖定王投宿旅社，日前將王逮捕到案，檢方聲押獲准，檢警發現王的平板還有其他被害人影像，全面擴大調查中。

鳳山警分局偵查隊今指出，王姓男子（33歲）待業中，今年3月初透過網路交友軟體認識花花，3月中旬邀約性交易後，交付5萬元給花花，王竟趁花花到浴室洗澡時，偷走花花身分証、現金1000多元，還架設好平板電腦錄下兩人性交易過程。

警方調查，性交易結束後，王恐嚇花花，剛才全都拍下來，放在雲端，恐嚇拿取1萬元，若向警方報案，依地址找她的家人並報復，且性愛影片已備份，若被警方查緝，會交給友人散播性愛影片。花花心生畏懼，又沒有太多錢，最後花花拿5000元，約在光華三路附近超商拿給王。

警方上月20日持檢方拘票，在王投宿的旅館內拘提王到案，現場查扣隨身攜帶平板，王一開始否認，辯稱「我是騙她的」，不想她來打擾生活，才騙她有拍影片。