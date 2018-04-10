影╱基隆堵南街貨車掉4琉酸桶 異味刺鼻沖天

2018-04-10 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



一輛滿載硫酸桶的大貨車，今上午8點半，下中山高在基隆堵南街一處大路口時，掉落4桶硫酸桶，滿地硫酸，刺鼻難耐，消防人員封鎖一線車道處理。

消防局8時21分接獲七堵區堵南街47-2號前，有載運硫酸桶約4桶掉落路面，造成破裂流出，派遣百福分隊前往警戒並通報環保局、警察局派員前往。