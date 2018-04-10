親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

影╱基隆堵南街貨車掉4琉酸桶 異味刺鼻沖天

2018-04-10 09:23聯合報 記者游明煌╱即時報導

一輛滿載硫酸桶的大貨車，今上午8點半，下中山高在基隆堵南街一處大路口時，掉落4桶硫酸桶，滿地硫酸，刺鼻難耐，消防人員封鎖一線車道處理。

消防局8時21分接獲七堵區堵南街47-2號前，有載運硫酸桶約4桶掉落路面，造成破裂流出，派遣百福分隊前往警戒並通報環保局、警察局派員前往。

據民眾説，聴到碰好大一聲，桶子滾下來，滿地硫酸，駕駛馬上逃出來沒事。由於有腐蝕性，消防及第三分局員警警戒，禁止民眾靠近，避免發生危險。

堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
分享
堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
分享
堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
堵南街掉硫酸桶。記者游明煌/攝影
分享

相關新聞

逃亡情侶增產報國 苦了2個「小黑戶」

2018-04-10 00:35

病房抽菸遭勸阻 大學教授情緒失控爆打護理師

2018-04-10 09:35

貨車撞電動公車 沙鹿向上路連續下坡車禍

2018-04-10 09:09

高科技養雞場失火 千萬元設備全燒毀

2018-04-10 00:43

父母處於壓力鍋 逃亡孩童風險高

2018-04-10 00:39

誤信網路文章 登山客摸黑趕路滑落80米獲救

2018-04-09 23:03

宜蘭新城橋兩車對撞 9人輕傷

2018-04-09 22:48

又來了！北捷驚傳塗鴉怪客 2列車廂被噴漆

2018-04-09 20:06

影／警察世家甜美女警 一個環抱勇救跳樓婦

2018-04-09 18:49

六龜男子採山茶 誤以為遭警跟監「落跑」5天音訊全無

2018-04-09 15:40

女子吸毒春假返家瘦一圈 母幫補身勸不聽忍痛報警

2018-04-09 14:44

離婚後家暴畫面遭傳上網 網友：孩子最無辜

2018-04-09 14:42

全國最高級養雞場失火 死上萬隻雞損失逾千萬

2018-04-09 13:40

逃亡夫妻產2子成「黑戶」 雲林檢警救出失蹤小兄弟

2018-04-09 13:26

婦工作不順欲跳海輕生 女兒與海巡人員勸回

2018-04-09 12:51

駕訓班學員上路就撞車 教練嚇傻2人送醫

2018-04-09 12:26

詐騙車手媽祖廟當義工求保佑 照樣被警逮捕

2018-04-09 12:26

影／詐欺慣犯一天就被逮 警方還追回贓款

2018-04-09 12:24

影／車霸路中持球棒威脅女駕駛 惡男被警揪出嚇傻

2018-04-09 11:35

名車現金炫富 「星光哥」靠運彩賺7900萬攏係假

2018-04-09 11:10

鷹眼所長高裕傑 找回女大生3個半月前遺失筆電

2018-04-09 11:09

男童到速食店被女童打到滿臉傷 母怒報警討公道

2018-04-09 10:46

餐廳2樓比1樓生意好 原來上面有職業賭場

2018-04-09 10:45

影／離職員工潛麵包店偷錢 3度變裝仍被查出

2018-04-09 10:45

石燈蓋搬車頂 毀車男到案稱「心情不佳」

2018-04-09 10:33

影／小鮮肉叫「姊姊」 婦人以為自己中2億

2018-04-09 09:42

命大！登山客滾落80米山壁 幸運僅輕傷

2018-04-09 08:59

高雄民宅清晨大火 一名77歲老人命喪火場

2018-04-09 07:41

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

這樣的攔查合理嗎？警：碰我一下就辦你妨礙公務

2018-04-09 19:24

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

2018-04-09 11:00

153公分小隻馬幫洗殘廢澡 嫖客第一次出來玩就被逮

2018-04-09 12:56

余天之子余祥銓夜店打人 遭北檢依傷害罪起訴

2018-04-09 10:24

全國最高級養雞場失火 死上萬隻雞損失逾千萬

2018-04-09 13:40

男童到速食店被女童打到滿臉傷 母怒報警討公道

2018-04-09 10:46

影／台中KTV打群架 警帶回9人

2018-04-09 10:35

跨越槽化線釀連環車禍一人死亡 他因這原因判無罪

2018-04-09 17:11

錯把金門當美國？外師持大麻闖關遭逮

2018-04-09 13:58

警性騷女記者賠40萬 葉毓蘭：被剝削最慘的一群

2018-04-09 12:00

女房仲獨自帶客看屋 「引狼入室」遭脫衣強盜

2018-04-09 12:49

駕訓班學員上路就撞車 教練嚇傻2人送醫

2018-04-09 12:26

逃亡夫妻產2子成「黑戶」 雲林檢警救出失蹤小兄弟

2018-04-09 13:26

長髮公主偷吃麥當勞？ 3樓客人叫外送用繩拋錢取餐

2018-04-09 15:37

妻疑外遇…寒舍餐飲前董座蔡伯府 涉恐嚇大舅子遭訴

2018-04-09 11:12

逃亡情侶增產報國 苦了2個「小黑戶」

2018-04-10 00:35

女子陳屍大水塔 居民嘆：前兩天才驚動警察來

2018-04-09 17:42

又來了！北捷驚傳塗鴉怪客 2列車廂被噴漆

2018-04-09 20:06

賣香蕉收到500元假鈔 擺攤阿伯難過當場撕毀鈔票

2018-04-09 11:19

影／警察世家甜美女警 一個環抱勇救跳樓婦

2018-04-09 18:49

軍人不爽變「前任」 不顧女友剛墮胎硬上被判刑

2018-04-09 13:29

清明掃墓別缺席！這家族辦桌摸彩發紅包「比尾牙還好」

2018-04-09 11:05

影／車霸路中持球棒威脅女駕駛 惡男被警揪出嚇傻

2018-04-09 11:35

恐怖情人潛入前女友房 軟禁性侵還刺傷她

2018-04-09 12:51

上山採藥順手撿拾紅檜 婦人被依違反森林法移送

2018-04-09 15:49

用餐被椅割傷求償3天薪資惹議 律師：證據愈多愈好

2018-04-09 11:52

花38萬迎娶印尼新娘不來了 介紹所得賠50萬

2018-04-09 15:36

高雄市警察局最新一波人事異動 11名官警今上任

2018-04-09 17:05

殺警案夜店又出事！酒客衝突 男子在舞池丟信號彈

2018-04-09 14:22

彰化地檢、法官四度羈押庭交鋒 彰檢：不再抗告

2018-04-09 13:59

擋風玻璃硬幣倒影阻視線 3歲童被輾斷腿判賠

2018-04-10 07:55

女子吸毒春假返家瘦一圈 母幫補身勸不聽忍痛報警

2018-04-09 14:44

高科技養雞場失火 千萬元設備全燒毀

2018-04-10 00:43

貨車撞電動公車 沙鹿向上路連續下坡車禍

2018-04-10 09:09

北市警涉粉味場所 南港分局：已記過懲處

2018-04-09 11:58

宜蘭新城橋兩車對撞 9人輕傷

2018-04-09 21:41

名車現金炫富 「星光哥」靠運彩賺7900萬攏係假

2018-04-09 11:10

印尼警方提要求 盼台灣協助遣返激進組織嫌犯

2018-04-09 11:43

互毆害百萬南宋瓷器砸毀 苦主求償舉證不足遭駁回

2018-04-09 14:22

機車「犁田」老翁假裝救人 撿走手機全被拍下

2018-04-09 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top