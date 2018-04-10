病房抽菸遭勸阻 大學教授情緒失控爆打護理師

2018-04-10 09:35 聯合新聞網 綜合報導



花蓮一所大學副教授因為不滿遭護理師制止抽菸怒打對方，被法院判決3個月有期徒刑。（示意圖） 圖／ingimage授權 分享 facebook

《蘋果日報》報導，花蓮大漢技術學院副教授劉愛民，去年因病在慈濟醫院動手術住院休養，過程中卻出現在病房內抽菸的舉動，護理師發現後上前勸阻，沒想到教授卻因情緒失控而對護理師動手，造成該名護理師包括臉部及臀部等部位都留下傷口，事後護理師向法院提告，地院一審則判決教授3個月有期徒刑，易科罰金9萬元。

判決書指出，去年10月31日被告劉愛民剛在慈濟醫院動完手術，並住院休養。事發當時護理師原本正在病房內替被告換藥，發現對方有抽菸舉動後，馬上制止被告抽菸，沒想到被告聽到護理師的告誡後，不僅沒有收斂，還生氣地徒手毆打該位護理師，當護理師想要逃離病房時，又把她拉回，兩人之後一路扭打到該病房樓層的安全門處，過程中被告一路用腳踹打護理師，造成護理師全身上下挫傷及出血。

事後護理師驗傷並向劉愛民提告，法院判決指出，被告身為大學教授，本應有一定智識及社會經驗可以與人溝通，結果卻對護理師動手，妨礙護理師執行醫療業務，破壞醫病關係。劉愛民在庭上雖然向護理師表示歉意，希望與對方和解，但護理師表示，此次事件對她造成身心理上的傷害，當時勸阻被告抽菸也不是針對對方。

花蓮法院一審審理後，考量到被告先前曾因公共危險罪被判六個月緩刑兩年，這次傷害護理師事件，法院斟酌過後，判決教授三個月有期徒刑，易科罰金9萬元。根據該校官網指出，被告擁有布朗大學碩士學位，在該校負責教授微積分及商用數學等科目。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康