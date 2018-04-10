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「我錯了，我負全責」 祖克柏國會證詞出爐

擋風玻璃硬幣倒影阻視線 3歲童被輾斷腿判賠

2018-04-10 07:55聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南7歲男童「小翔（化名）」，4年前晚間與父母、弟弟一起返家，在家門口被蔡姓女子駕駛的轎車撞倒，輾過左小腿導致骨折。蔡女被依過失傷害罪判處拘役20天得易科罰金定讞，小翔父母另對蔡女提出民事求償，台南高分院合議庭採信事故鑑定結果，認為小翔父親下車後未即時關閉轎車車頭燈，影響迎面駛來的蔡女視線，需負7成5的責任；蔡女在車內儀表板擺放3枚10元硬幣，導致擋風玻璃上反射倒影影響視線，須負2成5責任，經計算，判蔡女須賠償小翔22萬餘元的醫藥、看護費與精神慰撫金，全案確定。

判決指出，事發時3歲的小翔，2014年6月23日晚間近10點與家人回到位於台南市安南區某巷弄的住處，與爸爸下車走進家門後，小翔想到玩具放在車上，立即折返經過轎車車頭前方，左轉準備走近左後車門拿玩具。

此時蔡姓女子駕駛轎車從右側駛來，逆向偏入小翔爸停車的車道，左前車身將小翔撞倒在地，車輪輾過小翔左小腿，導致左側小腿脛骨骨折。小翔父母主張，小翔骨折期間需賴他人照顧，因創傷壓力症候群產生依賴行為無安全感，因此小翔媽為照顧兒子無法外出工作。小翔行為退化仍持續中，對入學產生極大不安及焦慮，於夜間哭喊翻滾，焦慮程度經精神科判定已超越同齡兒童，甚至影響入學後學習，仍接受精神科治療，因此代理兒子對蔡女提告求償醫藥費、看護費、團體治療等費用以及80萬元的精神損害賠償，總計167萬餘元。

蔡女辯稱，她是因小翔爸的轎車車燈太亮，以及儀表板上的硬幣倒影影響視線，才會撞到小翔，小翔父母原就不應讓小翔奔跑造成傷害。

小翔父母另請成大研究發展基金會鑑定，鑑定報告認為，小翔爸的車燈的確影響對向駕駛視線。不過小翔爸解釋，夜間開車頭燈很正常，當時小翔媽與二兒子正準備下車，所以車頭燈還未關上，他有拉小翔但沒抓住，但有緊跟在兒子身後。蔡女逆向駛入對向車道，在儀表板放置硬幣導致反射，才有過失。

一審法官認定，本件事故，小翔可獲22萬餘元的醫藥、看護費等賠償與10萬元慰撫金，但父母應負9成過失責任，蔡女應負1成過失責任，蔡女應賠償3萬2843元。小翔父母上訴主張蔡女有4成過失，小翔爸沒關車頭燈，與事故無關。另再向蔡女請求賠償86萬餘元醫藥、看護、精神慰撫金等。

台南高分院認為，小翔爸的車當時為夜間停放，未能及時關閉頭燈，影響來車駕駛人觀察視線，當然是肇事因素，而且父母不應讓孩子在巷弄奔跑；事發巷弄雖不寬，蔡女仍應盡量靠右行駛，在儀表板上放置硬幣也不該，同有肇責。合議庭認定小翔受到69萬餘元醫藥、看護等費以及20萬元慰撫金的損害，參考事故鑑定結果，認為小翔爸與蔡女應各負75%、25%過失責任，判蔡女應賠償22萬3668元，不得上訴。

事發巷弄不寬，有花台與住戶停放的轎車，台南高分院合議庭認為，蔡女仍應盡量靠右行駛...
事發巷弄不寬，有花台與住戶停放的轎車，台南高分院合議庭認為，蔡女仍應盡量靠右行駛。記者曹馥年／攝影
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蔡女在儀表板上放置的3枚10元硬幣產生倒影，影響視線。圖為硬幣倒影示意圖。記者曹...
蔡女在儀表板上放置的3枚10元硬幣產生倒影，影響視線。圖為硬幣倒影示意圖。記者曹馥年／攝影
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