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蜜蜂很可怕？養蜂有助保育蜜蜂？談養蜂的誤解

影／小鮮肉叫「姊姊」 婦人以為自己中2億

2018-04-09 09:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東一名50歲的林姓婦人最近在臉書上認識自稱是來自香港中文大學高材生「小磊」，兩人「網交」一陣子後，對方即稱自己在「香港六合彩」的彩票部門上班，因為是「自己人」，幫婦人簽中了六合彩頭獎2億元，只要婦人匯款90萬元稅金，就可以獲得彩金，本月初婦人到台灣銀行屏東銀行匯款，遭保七員警及銀行人員及時阻止，婦人才驚覺是騙局一場。

保七第一大隊發現婦人除了遭「小磊」詐騙外，同一時間還被另一個自稱是「迷男」香港六合彩公司人員，以一樣的手法詐騙，要她匯款26萬元稅金，為了這「兩大幸運」，婦人還向朋友借款百萬，準備換取高額彩金，所幸被警方及時攔阻，勸阻了半個多小時，婦人才恍然大悟。

保七第一大隊指出，林姓婦人是於本月2日下午1時許到台灣銀行屏東分行準備辦理匯款，她說要匯款給「香港朋友」，但所匯帳戶卻是台灣的帳戶，引起台銀襄理劉鴻洲小姐的注意，立即通知派駐台銀的保七小隊長陳仲模、警員林文柱前來關心瞭解。

這名婦人原本準備當天同時匯出90萬元及26萬元，等待億元獎金降臨，改變她的一生，所幸為保七員警及台銀人員即時發現攔阻，保七第一大隊業立即將相關資料送交轄區屏東分局民族派出所，繼續追查幕後的詐騙集團

警方調查，詐騙集團是在網路盜用小鮮肉帥哥照片，自稱是來自香港中文大學高材生「小磊」，並以喜愛健身、戶外活動、打高爾夫的陽光男孩形象，不斷甜言蜜語撒嬌稱呼婦人為「姊姊」。婦人原以為是天大的好運降臨，沒有想到竟是騙局一場。

保七第一大隊副大隊長林元通表示，保七去年在台銀全國各分行就攔阻了80餘件詐騙案，今年以來已攔阻了21件，其中19件的被害人都是婦女，歹徒都是以感情詐騙的手法，先取得婦人信任再伺機詐騙，不得不慎。

一名婦人以為自己中了兩億彩金，本月初到台銀屏東銀行匯款，所及被警方及時攔阻。記者...
一名婦人以為自己中了兩億彩金，本月初到台銀屏東銀行匯款，所及被警方及時攔阻。記者翁禎霞／翻攝
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歹徒先以感情詐騙取得對方信任，再以中彩金的手法詐騙。記者翁禎霞／翻攝
歹徒先以感情詐騙取得對方信任，再以中彩金的手法詐騙。記者翁禎霞／翻攝
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歹徒先以感情詐騙取得對方信任，再以中彩金的手法詐騙。記者翁禎霞／翻攝
歹徒先以感情詐騙取得對方信任，再以中彩金的手法詐騙。記者翁禎霞／翻攝
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詐騙集團

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