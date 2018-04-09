高雄民宅清晨大火 一名77歲老人命喪火場

2018-04-09 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市岡山區新庄路一處民宅，今天清晨5點多起火燃燒，火勢從一樓房間竄出，冒出熊熊烈火，消防人員據報後趕到現場，民宅一對母子倉皇逃出，但77歲柯姓男子來不及逃出，陳屍在一樓房間內，火災發生的真正原因待進一步鑑定調查。

位於新庄路一處3樓民宅，今天清晨5點13分發生火災，消防局119接獲報案後，馬上出動岡山、彌陀大批消防人員前往灌救，消防人員到場後，大火火舌從一樓冒出，火勢猛烈，消防人員進入滅火，並擔心波及隔壁陳姓鄰居，以破壞器材破害一樓鐵捲門後，出水降溫滅火，火勢5點49分控制。還好陳家一家四口人都及時逃出。

警方說，起火民宅住有柯家三人，柯父（77歲）來不及逃生，陳屍一樓房間，柯妻及兒子平時睡在二樓方房間，柯妻有吸入性嗆傷送醫治療。

柯子說，他當時已起床在二樓房間刷牙，突然聞到燒焦味，看到一樓有火光，從二樓爬窗跳出逃生後打119報案。柯妻告訴員警，先生早年有外遇，最近與小三分手，才搬回來住，她懷疑先生因此心情不好引火自焚。警方說，柯早年到大陸，中風後行動不便，火警發生時一樓大門鎖著，火從一樓房間燒起來，初步調查沒有外力介入，至於柯妻的說法要進一步調查釐清。