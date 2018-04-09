親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

高雄民宅清晨大火 一名77歲老人命喪火場

2018-04-09 07:41聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市岡山區新庄路一處民宅，今天清晨5點多起火燃燒，火勢從一樓房間竄出，冒出熊熊烈火，消防人員據報後趕到現場，民宅一對母子倉皇逃出，但77歲柯姓男子來不及逃出，陳屍在一樓房間內，火災發生的真正原因待進一步鑑定調查。

位於新庄路一處3樓民宅，今天清晨5點13分發生火災，消防局119接獲報案後，馬上出動岡山、彌陀大批消防人員前往灌救，消防人員到場後，大火火舌從一樓冒出，火勢猛烈，消防人員進入滅火，並擔心波及隔壁陳姓鄰居，以破壞器材破害一樓鐵捲門後，出水降溫滅火，火勢5點49分控制。還好陳家一家四口人都及時逃出。

警方說，起火民宅住有柯家三人，柯父（77歲）來不及逃生，陳屍一樓房間，柯妻及兒子平時睡在二樓方房間，柯妻有吸入性嗆傷送醫治療。

柯子說，他當時已起床在二樓房間刷牙，突然聞到燒焦味，看到一樓有火光，從二樓爬窗跳出逃生後打119報案。柯妻告訴員警，先生早年有外遇，最近與小三分手，才搬回來住，她懷疑先生因此心情不好引火自焚。警方說，柯早年到大陸，中風後行動不便，火警發生時一樓大門鎖著，火從一樓房間燒起來，初步調查沒有外力介入，至於柯妻的說法要進一步調查釐清。

高雄市消防局說， 今天清晨5點多岡山民宅火警造成一人不幸死亡，至於起火真正原因待火調課及警方進一步調查釐清。

柯姓死者妻子吸入性嗆傷送醫。記者黃宣翰／攝影
柯姓死者妻子吸入性嗆傷送醫。記者黃宣翰／攝影
分享
高雄市岡山區新庄路一處民宅今天清晨發生大火，一名77歲柯姓男子命喪火場。記者黃宣...
高雄市岡山區新庄路一處民宅今天清晨發生大火，一名77歲柯姓男子命喪火場。記者黃宣翰／攝影
分享
高雄市岡山區新庄路一處民宅今天清晨發生大火，一名77歲柯姓男子命喪火場。記者黃宣...
高雄市岡山區新庄路一處民宅今天清晨發生大火，一名77歲柯姓男子命喪火場。記者黃宣翰／攝影
分享

岡山火災

相關新聞

清明上山不掃墓 躲墓區倉庫日夜賭

2018-04-09 00:48

都因欠債…10年前父跳魚塭 10年後子燒炭亡

2018-04-09 00:48

警清明連假出動快打部隊 卻不是為了鬧事者

2018-04-08 20:12

驚悚！男童尿急穿越車陣 廂型車閃避不及撞翻

2018-04-08 16:15

屋主煮食不慎 燒毀2間鐵皮屋

2018-04-08 15:43

7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37

趕掃墓求方便 吉普車卡登山步道口成奇景

2018-04-08 15:17

不滿4天內被拖吊3次 男子持球棒打拖吊場司機

2018-04-08 14:57

高中生臉書PO恐嚇文 警方發現他大頭貼和名字被冒用

2018-04-08 14:52

通緝犯拒盤查脫鞋跑百米 還嗆警「你開槍啊」

2018-04-08 13:58

影／圖書館偷手機 見警辯稱撿到要送派出所

2018-04-08 12:38

中市工廠工安意外 發電機飛輪噴飛砸穿屋頂波及車

2018-04-08 11:33

新竹一民宅電線短路起火 男行動不便被燒死

2018-04-08 11:08

影／警代照顧酒駕男貴賓犬 狗來旺破案連連

2018-04-08 11:05

車鑰匙留在機車置物箱 女子深夜求助警察幫忙扳

2018-04-08 11:03

離譜！茫到逆向闖國5匝道 對撞釀3人傷

2018-04-08 10:51

失智老婦頻呼過世兒子名 助返家員警鼻酸

2018-04-08 10:05

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

陳竹音姊姊靈堂遭破壞 警方火速逮人

2018-04-08 18:57

驚悚！男童尿急穿越車陣 廂型車閃避不及撞翻

2018-04-08 16:15

疑債務壓力 未婚現役軍人車內燒炭自殺

2018-04-08 15:27

破壞陳竹音姊姊靈堂逮到人了 肇事家屬：深感抱歉

2018-04-08 21:30

警清明連假出動快打部隊 卻不是為了鬧事者

2018-04-08 20:12

為一個停車位打死人 他恐失去7年自由與340萬元

2018-04-08 14:51

不滿4天內被拖吊3次 男子持球棒打拖吊場司機

2018-04-08 14:57

警表明要做完全套3千元 店家「禁色」被打臉

2018-04-08 19:56

7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37

失智老婦頻呼過世兒子名 助返家員警鼻酸

2018-04-08 10:05

收假車禍！國道北上36.8K兩車追撞 時速30公里

2018-04-08 23:06

產後撕裂傷被男友硬上？ 法官查他「有忍住」判無罪

2018-04-08 15:21

妻分房夫鬧離婚 法官駁：性生活非感情唯一要件

2018-04-08 22:50

上山不掃墓！ 32人齊聚仁武山區連賭3天

2018-04-08 11:35

陳竹音姊姊靈堂遭砸 警方展開調查

2018-04-08 15:01

賣中科院大陸貨遭解約 廠商辯：貿易無國界

2018-04-08 10:03

砍死人還殘忍塞進後車廂 凶手判22年再賠200萬

2018-04-08 12:50

前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

2018-04-08 13:55

趕掃墓求方便 吉普車卡登山步道口成奇景

2018-04-08 15:17

直播走光涉妨害風化 音樂女師獲不起訴

2018-04-08 11:07

陸戰隊少校車內燒炭自殺 遺書曝光令人鼻酸

2018-04-08 19:13

墓地利益糾紛清明節開槍 警搜墓園犯嫌攜槍投案

2018-04-08 11:14

酒駕找蹺家侄兒撞死女子 友人車亂停也被判刑

2018-04-08 15:25

為車位打死人 判刑7年半、賠償383萬

2018-04-09 00:48

影／男大生領養貓凌虐 倖存毛孩害怕陌生人

2018-04-08 11:27

都因欠債…10年前父跳魚塭 10年後子燒炭亡

2018-04-09 00:48

影／警代照顧酒駕男貴賓犬 狗來旺破案連連

2018-04-08 11:05

酒駕前議員道歉了 「做了一個不良的示範」

2018-04-08 19:11

墾丁狂歡喝醉互傷要提告 非洲公費生清醒後和解了

2018-04-08 15:37

惡劣！清運陸軍黃埔新村垃圾 竟就地掩埋被踢爆

2018-04-08 13:33

拾獲卡兌換一包衛生紙 侵占代價罰3千元

2018-04-08 14:03

這款竊賊 男子破車窗行竊還繞去報復前同事

2018-04-08 15:56

東協廣場晚間火警 顧客驚逃

2018-04-08 21:55

哭鬧拉家具 「日常聲響」非噪音 求償敗訴

2018-04-09 00:48

清明上山不掃墓 躲墓區倉庫日夜賭

2018-04-09 00:48

住進加護病房 毒蟲續用海洛因

2018-04-09 00:48

疑老公偷腥砸20萬卻沒抓到 徵信社露餡還挨告

2018-04-08 14:50

中市工廠工安意外 發電機飛輪噴飛砸穿屋頂波及車

2018-04-08 11:33

離譜！茫到逆向闖國5匝道 對撞釀3人傷

2018-04-08 10:51

小孩哭聲、腳步聲忍半年 告鄰居精神賠償被駁回

2018-04-08 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top