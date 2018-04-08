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老翁遊嘉縣上錯遊覽車迷途山區 員警即時救援

2018-04-08 20:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

南投縣70多歲黃姓老翁7日到嘉義縣旅遊，吃完晚餐卻上錯遊覽車，被請下車，迷糊地獨自往山區8公里外的番路鄉觸口遊客中心走去，中埔警分局據報四處找人，員警調閱監視器，費時3個多小時找到人，家屬獲報趕到，看老翁平安相當激動，要送贈2000元紅包答謝，遭警方婉拒，警分局今天表揚協尋員警。

警方說，黃姓老翁隨旅行團從南投到嘉義旅遊，晚間6點旅行團在頂六派出所轄區餐廳用餐，餐後老翁竟上錯遊覽車，被司機請下車，黃翁心急找不到遊覽車，獨自往山區走去，團員在餐廳附近遍尋不著，擔心出意外，趕緊報警。

頂六派出所員警張耀明獲報，會同副所長陳承堯、員警賴美廷展開協尋任務，調閱餐廳與附近的監視器，發現老翁下車後走出停車場，並往山區的方向走，因沿途監視器有限，無法掌握老翁行蹤，因入夜氣溫遽降，老翁穿單薄外套，恐失溫，找觸口派出所曾騰毅等警員協助，大家沿可能路徑來回尋找，通報失蹤人口擴大協尋。

警方苦尋3個多小時，發現黃姓老翁從餐廳走到8公里外的番路鄉觸口遊客中心，獨自在遊客中心遊覽車停車場找遊覽車，員警立即將輕微失溫老翁載回頂六派出所，以熱毛巾及熱茶為老翁暖身，老翁神情驚恐，獲救後轉為笑容。

即刻救援迷途嘉義縣山區南投縣70多歲黃姓老翁的中埔警分局頂六派出所副所長陳承堯（...
即刻救援迷途嘉義縣山區南投縣70多歲黃姓老翁的中埔警分局頂六派出所副所長陳承堯（自左自右）、承辦員警張耀明、賴美廷。圖／警方提供
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