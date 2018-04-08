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學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

毒蟲偷車到市場搜刮攤商吃飯工具 害人無法開店

2018-04-08 16:52聯合報 記者江孟謙╱即時報導

家住中和的張姓男子，沒錢買毒竟將歪腦筋動到無人看管的市場攤商，本月2日凌晨先在板橋巷弄內偷了一輛小貨車，開著贓車前往附近市場拆卸攤商的白鐵攤架後拿到回收場變賣，害的攤商一早無法做生意，板橋警方接獲報案後逮到這名偷車毒蟲，並搜出毒品及做案工具。

警方調查，40歲有竊盜及毒品前科的張男，因為染上毒癮，平時當粗工的他把錢都花在買毒吸食，薪水也花光光，為了買毒他動起歪腦筋，2日凌晨1時許，他從中和步行到板橋民族路的巷弄內，到處物色小貨車，打算偷來當載運工具。

當晚張男鬼鬼祟祟，帶著口罩、穿著七分褲、腳踩夾腳拖，一手還插在口袋，在巷弄內左顧右盼，看到一輛藍色小貨車，後面還有車斗，先停下觀察，接著裝作若無其事離開，不到幾秒鐘時間，又回頭繞到駕駛座旁，拿出工具撬開車門，一屁股坐上駕駛座，不到5分鐘的時間，就成功把車偷走。

男子把贓車開到板橋國泰街的市場內，挑選市場內賣魚、賣雞肉及賣豬肉的攤商，將攤商的白鐵攤架整個拆除，丟到小貨車後偷走，連小貨車上的工具砂輪機等物品拿到回收場變賣，換到新台幣2000多元，再拿錢去買毒吸食。

板橋警分局後埔所接獲民眾自小貨車失竊的報案後，調閱監視器，從男子步行到案發現場的監視器畫面，查出男子身分，4日向檢察官聲請拘票前往張男位於中和住處查緝，男子見到員警上門也嚇了一大跳，員警在他屋內搜出安非他命吸食器、殘渣袋及做案用的手套，並帶他到北市萬華區防汛便道找到這輛被偷的小貨車。

男子供稱，因為積欠房租、水電費及生活費才會想偷車偷攤架，但員警懷疑，張男為了吸毒才犯案，口苦婆心勸他要戒毒，並將他依竊盜及毒品等罪送辦。

張姓男子偷竊貨車後再到市場偷攤商鐵架變賣，警方調閱監視器將他逮捕。記者江孟謙／翻...
張姓男子偷竊貨車後再到市場偷攤商鐵架變賣，警方調閱監視器將他逮捕。記者江孟謙／翻攝
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毒品贓車竊盜
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