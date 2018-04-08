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7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市王姓7歲女童因為思念住在梓官區阿嬤，前天趁姨丈家人還在彌陀區睡覺，從姨丈家中走失到中正路菜市場，被熱心路人發現帶至彌陀分駐所；王童神情緊張，一直喊著要找阿嬤，女警楊淨雯拿出糖果、餅乾請她吃，並打開電視轉卡通頻道一起和女童討論卡通內容，一下子就舒緩緊張不安的情緒，並順利連絡上她將女童帶回家。

前天上午9點多，有名老婦人牽著一名年幼小妹妹到岡山警分局彌陀分駐所，向警方表示小妹妹晨間在彌陀區中正路菜市場周邊遊蕩，似乎與家人走失，深怕她發生危險，因此將她帶至所內，請警方協尋家人。

警方詢問小妹妹住哪裡，她神情慌張，口裡一直唸著要找阿嬤，女警楊淨雯發現她背的書包中鉛筆盒內有國小獎勵卡及考卷和課本，得知其姓名，為了轉移安撫她緊張不安的情緒及注意力，楊拿出哄小孩本領，拿出糖果、餅乾請她吃，並打開電視轉卡通頻道給他看，妹妹才願意坐下來與員警討論卡通內容，一下子就舒緩緊張不安的情緒。後經查電腦資料連絡上家人前來帶回小妹妹。

王童姨丈說，妹妹原本與阿嬤住在梓官區，這幾天因父母到仁武處理私事，因此請姨丈、阿姨將其接至彌陀照料，但是王小妹妹太想念阿嬤想要徒步走回家，當日早上8點多利用家人睡夢中女童自行離家500公尺，結果迷路了，還好遇到好心人將其帶至派出所。

王姓7歲女童從姨丈（左）家走失，彌陀分駐所女警楊淨雯細心照顧女童。記者黃宣翰／翻...
王姓7歲女童從姨丈（左）家走失，彌陀分駐所女警楊淨雯細心照顧女童。記者黃宣翰／翻攝
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