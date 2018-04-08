7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市王姓7歲女童因為思念住在梓官區阿嬤，前天趁姨丈家人還在彌陀區睡覺，從姨丈家中走失到中正路菜市場，被熱心路人發現帶至彌陀分駐所；王童神情緊張，一直喊著要找阿嬤，女警楊淨雯拿出糖果、餅乾請她吃，並打開電視轉卡通頻道一起和女童討論卡通內容，一下子就舒緩緊張不安的情緒，並順利連絡上她將女童帶回家。

前天上午9點多，有名老婦人牽著一名年幼小妹妹到岡山警分局彌陀分駐所，向警方表示小妹妹晨間在彌陀區中正路菜市場周邊遊蕩，似乎與家人走失，深怕她發生危險，因此將她帶至所內，請警方協尋家人。

警方詢問小妹妹住哪裡，她神情慌張，口裡一直唸著要找阿嬤，女警楊淨雯發現她背的書包中鉛筆盒內有國小獎勵卡及考卷和課本，得知其姓名，為了轉移安撫她緊張不安的情緒及注意力，楊拿出哄小孩本領，拿出糖果、餅乾請她吃，並打開電視轉卡通頻道給他看，妹妹才願意坐下來與員警討論卡通內容，一下子就舒緩緊張不安的情緒。後經查電腦資料連絡上家人前來帶回小妹妹。