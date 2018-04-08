趕掃墓求方便 吉普車卡登山步道口成奇景

2018-04-08 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



清明連假期間，新北市中和圓通寺自然步道口，一部吉普車直接「卡在路口」，車上卻無人，民眾好奇圍觀，警方獲報後到場，連繫車主前來，得知謝姓車主為求方便，直接將車停在入口，便上山掃墓，沒想到下山時園區入口已經封閉，只好把車停在當地就返家。

警方表示，謝姓車主昨天上山掃墓時，為求方便直接把吉普車卡在入口處，下山時又因迷路耽誤時間，打算隔天再牽車，但因造成上山入口堵塞，引發民眾不滿報案。