親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

趕掃墓求方便 吉普車卡登山步道口成奇景

2018-04-08 15:17聯合報 記者江孟謙╱即時報導

清明連假期間，新北市中和圓通寺自然步道口，一部吉普車直接「卡在路口」，車上卻無人，民眾好奇圍觀，警方獲報後到場，連繫車主前來，得知謝姓車主為求方便，直接將車停在入口，便上山掃墓，沒想到下山時園區入口已經封閉，只好把車停在當地就返家。

警方表示，謝姓車主昨天上山掃墓時，為求方便直接把吉普車卡在入口處，下山時又因迷路耽誤時間，打算隔天再牽車，但因造成上山入口堵塞，引發民眾不滿報案。

據了解，該登山步道入口屬於私有地，非一般道路，警方無法開單，只能通知車主前來移車，今天中午時車主已將吉普車移開。

吉普車直接卡在登山步道入口。翻攝自臉書我是中和人。
吉普車直接卡在登山步道入口。翻攝自臉書我是中和人。
分享

登山步道連假
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／警代照顧酒駕男貴賓犬 狗來旺破案連連

2018-04-08 11:05

離譜！茫到逆向闖國5匝道 對撞釀3人傷

2018-04-08 10:51

失智老婦頻呼過世兒子名 助返家員警鼻酸

2018-04-08 10:05

屋主煮食不慎 燒毀2間鐵皮屋

2018-04-08 15:43

7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37

不滿4天內被拖吊3次 男子持球棒打拖吊場司機

2018-04-08 14:57

高中生臉書PO恐嚇文 警方發現他大頭貼和名字被冒用

2018-04-08 14:52

通緝犯拒盤查脫鞋跑百米 還嗆警「你開槍啊」

2018-04-08 13:58

影／圖書館偷手機 見警辯稱撿到要送派出所

2018-04-08 12:38

中市工廠工安意外 發電機飛輪噴飛砸穿屋頂波及車

2018-04-08 11:33

新竹一民宅電線短路起火 男行動不便被燒死

2018-04-08 11:08

車鑰匙留在機車置物箱 女子深夜求助警察幫忙扳

2018-04-08 11:03

921地震牽跨海情 德救難犬協會來台設據點

2018-04-08 04:33

參加音樂祭 超跑吃罰單

2018-04-07 23:53

嘉市私人宮廟竄火舌 人員緊急疏散

2018-04-07 23:47

高市中區資源回收場1樓配電室起火 無人受傷

2018-04-07 22:31

能不感謝嗎？為交通塞爆的宜蘭 員警每天站路口10小時

2018-04-07 20:15

父宿醉讓5歲兒「蹺課」 法官剝奪監護權教訓他

2018-04-07 19:23

清明連假這個派出所忙翻了 仍連3天查獲毒品酒駕

2018-04-07 18:55

嘉義大陣仗到麻豆抓人、撞鐵門像槍聲 被酸角頭門檻低

2018-04-07 18:45

網路留言要暗殺總統 高中生：買遊戲帳號糾紛被冒名

2018-04-07 18:30

蘭嶼開元港客輪驚險擦撞 遊客1人傷幸無大礙

2018-04-07 18:22

台中國強街民宅火警3傷 疑煮食不慎引起

2018-04-07 17:42

影／婦停紅燈突暈眩 巧遇暖警拍手求助送醫

2018-04-07 17:15

清明掃墓童迷失 祖先保佑指明燈

2018-04-07 17:07

臉書PO狙擊槍暗殺總統！高中生派出所喊冤帳號被盜用

2018-04-07 16:55

情侶在成功麻荖漏步道迷路 民眾疑遭魔神仔捉弄

2018-04-07 16:46

半年前糾紛「越想越生氣」 女竟持球棒砸店

2018-04-07 16:44

冒領北捷失物再添一件 男子專挑無主皮夾

2018-04-07 16:30

桃園農博會場 偵爆犬協助維安

2018-04-07 15:59

高市公寓疑廚具起火 獨居老翁昏迷送醫

2018-04-07 15:58

送修手機發現父親姦情 女兒「大義滅親」挺媽媽

2018-04-07 15:40

女騎士以為機車失竊去報案 竟是忘了停在哪

2018-04-07 14:59

人妻突換中指戴婚戒 這下「卡」了只得求助消防

2018-04-07 14:09

影／竊嫌學蜘蛛人玩垂降 蓋白布躲監視器仍被逮

2018-04-07 13:41

影／懷疑他和前女友交往 狹路相逢爆肢體衝突

2018-04-07 12:21

影／只差一秒！搶快騎士超車大貨車 險被爆頭

2018-04-07 12:16

國5石碇隧道今晨車禍 貨車轎車擦撞翻覆3人輕傷

2018-04-07 12:11

台南近期露天火警多達四百件 打火弟兄疲於奔命

2018-04-07 12:02
看更多

熱門文章

能不感謝嗎？為交通塞爆的宜蘭 員警每天站路口10小時

2018-04-07 20:15

嘉市私人宮廟竄火舌 人員緊急疏散

2018-04-07 23:47

情侶在成功麻荖漏步道迷路 民眾疑遭魔神仔捉弄

2018-04-07 16:46

這樣也行？假釋期酒駕被抓 法官因他從事這行業判免刑

2018-04-07 16:12

嘉義大陣仗到麻豆抓人、撞鐵門像槍聲 被酸角頭門檻低

2018-04-07 18:45

軍人欠大筆賭債 靠阿嬤砸200萬老本才保命

2018-04-08 08:17

臉書PO狙擊槍暗殺總統！高中生派出所喊冤帳號被盜用

2018-04-07 16:55

清明掃墓童迷失 祖先保佑指明燈

2018-04-07 17:07

蘭嶼開元港客輪驚險擦撞 遊客1人傷幸無大礙

2018-04-07 18:22

7歲女童陪媽媽打掃工作 慘遭色保全四度摸私處猥褻

2018-04-07 18:45

失智老婦頻呼過世兒子名 助返家員警鼻酸

2018-04-08 10:05

外地遊客身亡殯葬業者亂收費 「有悔意」判刑5月

2018-04-07 18:52

921地震牽跨海情 德救難犬協會來台設據點

2018-04-08 04:33

軍人站哨睡著半小時驗出K他命 辯稱吸到二手K毒

2018-04-07 18:06

為一個停車位打死人 他恐失去7年自由與340萬元

2018-04-08 14:51

直播走光涉妨害風化 音樂女師獲不起訴

2018-04-08 11:07

網路留言要暗殺總統 高中生：買遊戲帳號糾紛被冒名

2018-04-07 18:30

派出所長涉性騷記者案 柯P：分局長行程也要登記

2018-04-07 16:05

科技辦案法制化／緝私GPS蒐證士官長被判刑 促成修法

2018-04-08 00:19

賣中科院大陸貨遭解約 廠商辯：貿易無國界

2018-04-08 10:03

婦顧車禍夫辛苦存錢買屋 「乾女兒」狠心騙重判3年

2018-04-07 17:48

前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

2018-04-08 13:55

一二審輪調方案出爐 劍青檢改提「五問」要法務部回應

2018-04-07 17:06

科技辦案法制化／緝凶蒐證 GPS辦案不再莫「法」度

2018-04-08 00:07

不滿4天內被拖吊3次 男子持球棒打拖吊場司機

2018-04-08 14:57

墓地利益糾紛清明節開槍 警搜墓園犯嫌攜槍投案

2018-04-08 11:14

父宿醉讓5歲兒「蹺課」 法官剝奪監護權教訓他

2018-04-07 19:23

砍死人還殘忍塞進後車廂 凶手判22年再賠200萬

2018-04-08 12:50

冒領北捷失物再添一件 男子專挑無主皮夾

2018-04-07 16:30

助弱勢救了他 假釋酒駕…免回籠

2018-04-07 23:53

烏龍黑幫尋仇開槍涉散播謠言 警追究到底

2018-04-07 16:23

影／警代照顧酒駕男貴賓犬 狗來旺破案連連

2018-04-08 11:05

上山不掃墓！ 32人齊聚仁武山區連賭3天

2018-04-08 11:35

陳竹音姊姊靈堂遭砸 警方展開調查

2018-04-08 15:01

影／婦停紅燈突暈眩 巧遇暖警拍手求助送醫

2018-04-07 17:15

惡劣！清運陸軍黃埔新村垃圾 竟就地掩埋被踢爆

2018-04-08 13:33

清明連假這個派出所忙翻了 仍連3天查獲毒品酒駕

2018-04-07 18:55

台中國強街民宅火警3傷 疑煮食不慎引起

2018-04-07 17:42

高市中區資源回收場1樓配電室起火 無人受傷

2018-04-07 22:31

動保里程碑／領養只為虐貓 首見詐欺判刑

2018-04-07 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top