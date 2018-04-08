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921地震牽跨海情 德救難犬協會來台設據點

2018-04-08 04:33中央社 台北7日電

德國聯邦救難犬協會南德特使哥特（Peter Goettert）與德國國際搜救協會...
德國聯邦救難犬協會南德特使哥特（Peter Goettert）與德國國際搜救協會的代表日前來台，參加進駐台中霧峰光復新村國際非政府組織（INGO）中心的掛牌典禮。（台中市政府消防局提供） 中央社
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1999年的九二一地震，德國聯邦救難犬協會首次派員來台協助救災；將近19年後，救難犬協會選擇台灣作為首次海外駐點的國家，進駐台中的INGO中心，強化台德搜救方面交流與合作。

德國聯邦救難犬協會（BRH BundesverbandRettungshunde e.V.）南德特使哥特（Peter Goettert）與德國國際搜救協會（I.S.A.R. Germany）的代表，日前來台參加進駐台中霧峰光復新村國際非政府組織（INGO）中心的掛牌典禮。台灣是這兩個德國組織首次設立海外駐點的國家。

哥特透過電子郵件接受中央社記者訪問，談到BRH在台設立分會的緣由時表示，要從1999年的集集大地震說起。當時，BRH派遣10名隊員、8隻救難犬赴台中進行救援工作。BRH救難犬團隊在一棟倒塌的15層高樓中尋獲一名婦人，與其他國際救災團隊合作將婦人從瓦礫堆中救出。

雖然哥特當時沒有來台參與救災行動，但他持續與隊員保持聯繫，了解當時救災的狀況。

駐德國台北代表處慕尼黑辦事處表示，九二一地震後的隔年，台灣也成立搜救犬隊，為維繫台灣與BRH的友好關係，駐慕尼黑辦事處從2000年起，每年都邀請哥特出席駐處舉辦的中華民國國慶酒會。

哥特說，他很高興獲邀，每年都會參加駐處的國慶酒會。當他知道，台灣也訓練自己的搜救犬，他感到很開心，第一個念頭就是邀請台灣搜救犬前往德國共同訓練。

因此，BRH在2016年10月邀請台灣的搜救犬前往德國共同訓練，有4名來自台灣的領犬員一同接受訓練。2017年10月底至11月，BRH也應邀赴台灣共同訓練，同時分別與內政部消防署與台中市政府消防局簽署合作備忘錄。

哥特說：「BRH與台中市有特殊情感，因為這是我們在台灣首次執行救援任務的城市，我們深感有義務要與台中市加強合作關係。」當他接獲台中市政府消防局邀請在INGO中心設立分處時，就非常感興趣，經內部討論後，決定接受邀請，在台灣成立分會。

關於在台設立分會的意義，他指出，在亞洲設立分會意義特別重大，他也相信會有更多其他INGO陸續加入，在台設立辦公室及在台舉辦國際會議等。

哥特說，BRH將搜救裝備放在台中的INGO中心，後續還會存放更多的裝備。未來BRH、德國國際搜救協會及台中市政府消防局共同執行任務，可大幅提升救災效率，領犬員及搜救犬僅需運輸少許裝備就可快速搭機抵達救災現場；中型救災裝備由台中市政府協助運輸至災區，越快抵達災區，越能提升災區受難者的存活率。

他表示，台灣是非常專業可靠的合作夥伴，很期待未來在亞洲可以共同執行任務。

此外，哥特提到，為積極落實與消防署及台中市消防局簽署的合作備忘錄，3月也派遣BRH團隊來台與台灣的搜救犬團隊共同進行路徑追蹤搜救與瓦礫搜救等技術訓練。

德國聯邦救難犬協會南德特使哥特（Peter Goettert）日前來台參加進駐台...
德國聯邦救難犬協會南德特使哥特（Peter Goettert）日前來台參加進駐台中霧峰光復新村國際非政府組織（INGO）中心的掛牌典禮，與台灣搜救犬「鐵雄」合影。（台中市政府消防局提供） 中央社
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