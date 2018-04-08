921地震牽跨海情 德救難犬協會來台設據點

2018-04-08 04:33 中央社 台北7日電



德國聯邦救難犬協會南德特使哥特（Peter Goettert）與德國國際搜救協會的代表日前來台，參加進駐台中霧峰光復新村國際非政府組織（INGO）中心的掛牌典禮。（台中市政府消防局提供） 中央社 分享 facebook

1999年的九二一地震，德國聯邦救難犬協會首次派員來台協助救災；將近19年後，救難犬協會選擇台灣作為首次海外駐點的國家，進駐台中的INGO中心，強化台德搜救方面交流與合作。

德國聯邦救難犬協會（BRH BundesverbandRettungshunde e.V.）南德特使哥特（Peter Goettert）與德國國際搜救協會（I.S.A.R. Germany）的代表，日前來台參加進駐台中霧峰光復新村國際非政府組織（INGO）中心的掛牌典禮。台灣是這兩個德國組織首次設立海外駐點的國家。

哥特透過電子郵件接受中央社記者訪問，談到BRH在台設立分會的緣由時表示，要從1999年的集集大地震說起。當時，BRH派遣10名隊員、8隻救難犬赴台中進行救援工作。BRH救難犬團隊在一棟倒塌的15層高樓中尋獲一名婦人，與其他國際救災團隊合作將婦人從瓦礫堆中救出。

雖然哥特當時沒有來台參與救災行動，但他持續與隊員保持聯繫，了解當時救災的狀況。

駐德國台北代表處慕尼黑辦事處表示，九二一地震後的隔年，台灣也成立搜救犬隊，為維繫台灣與BRH的友好關係，駐慕尼黑辦事處從2000年起，每年都邀請哥特出席駐處舉辦的中華民國國慶酒會。

哥特說，他很高興獲邀，每年都會參加駐處的國慶酒會。當他知道，台灣也訓練自己的搜救犬，他感到很開心，第一個念頭就是邀請台灣搜救犬前往德國共同訓練。

因此，BRH在2016年10月邀請台灣的搜救犬前往德國共同訓練，有4名來自台灣的領犬員一同接受訓練。2017年10月底至11月，BRH也應邀赴台灣共同訓練，同時分別與內政部消防署與台中市政府消防局簽署合作備忘錄。

哥特說：「BRH與台中市有特殊情感，因為這是我們在台灣首次執行救援任務的城市，我們深感有義務要與台中市加強合作關係。」當他接獲台中市政府消防局邀請在INGO中心設立分處時，就非常感興趣，經內部討論後，決定接受邀請，在台灣成立分會。

關於在台設立分會的意義，他指出，在亞洲設立分會意義特別重大，他也相信會有更多其他INGO陸續加入，在台設立辦公室及在台舉辦國際會議等。

哥特說，BRH將搜救裝備放在台中的INGO中心，後續還會存放更多的裝備。未來BRH、德國國際搜救協會及台中市政府消防局共同執行任務，可大幅提升救災效率，領犬員及搜救犬僅需運輸少許裝備就可快速搭機抵達救災現場；中型救災裝備由台中市政府協助運輸至災區，越快抵達災區，越能提升災區受難者的存活率。

他表示，台灣是非常專業可靠的合作夥伴，很期待未來在亞洲可以共同執行任務。