親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴回嗆：你才要骨氣點

又壓紅線？ 阿扁錄影現身聲援社運團體

情侶在成功麻荖漏步道迷路 民眾疑遭魔神仔捉弄

2018-04-07 16:46聯合報 記者羅紹平╱即時報導

來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子清明連假期間，到台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林間，迷路近5小時，才在警消協助下脫困，因麻荖漏步道指引路標明確，棧道台階明顯，當地人都說「能在麻荖漏國家級步道迷路，實在不可思議」，有人懷疑兩人可能遭「魔神仔」捉弄。

成功警分局新豐派出副所長蘇相吉今天說，台東縣成功鎮麻荖漏步道是國家級步道，建設完善，不僅棧道完善、山友留下各種顏色的繩索標記、沿途指引路標明確，要在步道迷路還真的「困難」，他說：「我在成功生活50幾年，還是第一次聽到有人在麻荖漏步道走失的」。

來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子（均年約20餘歲）利用清明連假到台東旅遊，昨天上午10點兩人到麻荖漏步道散步，但約中午12點時，王女利用手機報案迷路，向警方求救，成功警察分局接獲報案後，隨即由熟悉當地地形地貌的新豐派出所副所長蘇相吉，率警員李晧、許岳庭，會同成功消防分隊救難人員入山搜尋。

幸經蘇相吉判斷正確， 搜救人員昨天下午3點半在通往一處廢棄碳酸鈣（石灰石）礦區的舊產道路旁，一處山區雜木林裡找到趙男及王女，兩人位置偏離步道約1公里多，警方找到人時，山區也刮起大風、下大雨，氣溫驟降只剩14、15度，讓救難人員全身濕透，吃盡苦頭。

警方找到人，平安帶下山，步道還有十幾位山友，都說沒見過趙男及王女這對情侶；成功當地民眾說，麻荖漏步道明明路牌指引清楚，趙男及王女有路不走，可能被「魔神仔」捉弄。成功警分局長方秋梅提醒民眾登山前，除衡量體力外，更要時時注意路線是否偏離，切莫因欣賞美景，危害自身安全。

來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子昨天在台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林...
來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子昨天在台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林間，迷路近5小時，才在警消協助下脫困。記者羅紹平／翻攝
分享
來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子昨天在台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林...
來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子昨天在台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林間，迷路近5小時，才在警消協助下脫困。記者羅紹平／翻攝
分享

情侶台東山友
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

送修手機發現父親姦情 女兒「大義滅親」挺媽媽

2018-04-07 15:40

半年前糾紛「越想越生氣」 女竟持球棒砸店

2018-04-07 16:44

冒領北捷失物再添一件 男子專挑無主皮夾

2018-04-07 16:30

桃園農博會場 偵爆犬協助維安

2018-04-07 15:59

高市公寓疑廚具起火 獨居老翁昏迷送醫

2018-04-07 15:58

女騎士以為機車失竊去報案 竟是忘了停在哪

2018-04-07 14:59

人妻突換中指戴婚戒 這下「卡」了只得求助消防

2018-04-07 14:09

影／竊嫌學蜘蛛人玩垂降 蓋白布躲監視器仍被逮

2018-04-07 13:41

影／懷疑他和前女友交往 狹路相逢爆肢體衝突

2018-04-07 12:21

影／只差一秒！搶快騎士超車大貨車 險被爆頭

2018-04-07 12:16

國5石碇隧道今晨車禍 貨車轎車擦撞翻覆3人輕傷

2018-04-07 12:11

台南近期露天火警多達四百件 打火弟兄疲於奔命

2018-04-07 12:02

國道3號中和土城路段 轎車翻覆占用車道

2018-04-07 11:57

針孔藏褲管 大新店地區偷拍之狼遭逮

2018-04-07 11:48

愛穿紅鞋慣竊 與巡警擦肩而過被逮

2018-04-07 11:46

掃墓男子醉臥車底 路人嚇壞以為出人命了

2018-04-07 10:24

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55

超跑集結墾丁炫耀 攔查開罰駕駛人擺臭臉

2018-04-07 08:54

10元起標！航警局高雄分局遺失物拍賣9日登場

2018-04-07 08:44

誇張！男冒領捷運遺失物14次

2018-04-07 00:50

爺當年偷換孫…侄子變兒子 不孝要怪誰？

2018-04-07 00:17

導師開玩笑？竟要學生演A片 家長氣炸

2018-04-06 23:39

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬

2018-04-06 19:34

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

專挑大文山地區計程車下手破窗行竊 男子落網送辦

2018-04-06 17:47

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

導師公開指說做愛、賣身 小六女生很受傷

2018-04-06 11:45

92歲失智翁失蹤 鹿谷鄉親動員搜尋憾已故

2018-04-06 11:25

為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬

2018-04-06 19:34

超跑集結墾丁炫耀 攔查開罰駕駛人擺臭臉

2018-04-07 08:54

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

10元起標！航警局高雄分局遺失物拍賣9日登場

2018-04-07 08:44

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

爺當年偷換孫…侄子變兒子 不孝要怪誰？

2018-04-07 00:17

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55

影／5屁孩無聊砸車尋樂 被害車主怒：真的有病

2018-04-07 10:49

熊抱15歲女工讀生過癮 惡老闆食髓知味又性侵她

2018-04-07 08:12

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

夜市熱炒店糾紛 勸架麵攤父子反被砍

2018-04-07 11:03

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

熔爐翻版 男教保員兩度性侵智障少年輕判10月

2018-04-07 14:14

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

掃墓男子醉臥車底 路人嚇壞以為出人命了

2018-04-07 10:24

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

導師開玩笑？竟要學生演A片 家長氣炸

2018-04-06 23:39

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

老公與小三連續車震 東宮駕車尾隨抓姦提告

2018-04-07 08:20

影／只差一秒！搶快騎士超車大貨車 險被爆頭

2018-04-07 12:16

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

婦人久病跳崖 樹兒兩度撈起她

2018-04-07 00:17

不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

誇張！男冒領捷運遺失物14次

2018-04-07 00:50

聽信師父「家中有魔」 她拋夫棄子離家修行想離婚

2018-04-07 13:22

送修手機發現父親姦情 女兒「大義滅親」挺媽媽

2018-04-07 15:40

李男持機車大鎖攻擊路人 兄嫂盼法官把他押起來

2018-04-06 23:13

影／沿路砸9車 屏東落網5少年：無聊、好玩

2018-04-07 12:24

案件要和解 先找出當事人心中的結

2018-04-06 23:48

打官司太累 還有這些新選擇

2018-04-06 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top