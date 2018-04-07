情侶在成功麻荖漏步道迷路 民眾疑遭魔神仔捉弄

2018-04-07 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子清明連假期間，到台東縣成功鎮麻荖漏步道散步，卻誤入雜木林間，迷路近5小時，才在警消協助下脫困，因麻荖漏步道指引路標明確，棧道台階明顯，當地人都說「能在麻荖漏國家級步道迷路，實在不可思議」，有人懷疑兩人可能遭「魔神仔」捉弄。

成功警分局新豐派出副所長蘇相吉今天說，台東縣成功鎮麻荖漏步道是國家級步道，建設完善，不僅棧道完善、山友留下各種顏色的繩索標記、沿途指引路標明確，要在步道迷路還真的「困難」，他說：「我在成功生活50幾年，還是第一次聽到有人在麻荖漏步道走失的」。

來自台南市的情侶趙姓男子及王姓女子（均年約20餘歲）利用清明連假到台東旅遊，昨天上午10點兩人到麻荖漏步道散步，但約中午12點時，王女利用手機報案迷路，向警方求救，成功警察分局接獲報案後，隨即由熟悉當地地形地貌的新豐派出所副所長蘇相吉，率警員李晧、許岳庭，會同成功消防分隊救難人員入山搜尋。

幸經蘇相吉判斷正確， 搜救人員昨天下午3點半在通往一處廢棄碳酸鈣（石灰石）礦區的舊產道路旁，一處山區雜木林裡找到趙男及王女，兩人位置偏離步道約1公里多，警方找到人時，山區也刮起大風、下大雨，氣溫驟降只剩14、15度，讓救難人員全身濕透，吃盡苦頭。