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國道3號中和土城路段 轎車翻覆占用車道

2018-04-07 11:57聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市消防局獲報，今天上午10時許，國道3號南下38.9公里，中和、土城交流道中間路段處，有1輛自小客車翻覆，目前無人員受困，占用內線1車道；由於無人受傷，民眾表示不需送醫，後續已交由國道員警疏導處理。

受事故影響，車流回堵，國3南下土城至樹林路段目前行速33公里。

國道3號南下38.9公里，中和、土城交流道中間路段處，1輛自小客車翻覆，占用內線...
國道3號南下38.9公里，中和、土城交流道中間路段處，1輛自小客車翻覆，占用內線1車道。記者袁志豪／翻攝
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