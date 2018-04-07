針孔藏褲管 大新店地區偷拍之狼遭逮

2018-04-07 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警新店分局安康派出所前天晚間執行酒駕勤務，攔下王姓男子，發現王沒有喝酒卻異常緊張，經仔細盤查，竟在他右腳褲管下方、鞋子上方發現1台針孔攝影機，檢視裡面7、8個檔案都是女子的裙下風光；警方立即將他逮捕，並前往他住處查扣電腦，初步估計他都在大新店地區到處偷拍，被害人超過十餘人。

警方表示，前天晚間9時許，新店警分局安康所所長陳冠儒、巡佐蔡育忠、警員黃韡執行取締酒駕勤務，巡邏經過新店區安民街時，見王姓男子看到警察時神色可疑，將人攔下；經查王沒有喝酒、也沒有前科，神情卻異常慌張，仔細盤查，竟在王的右腳鞋上、褲管下方查到針孔攝影機1台，連警方都大感驚訝。

警方取出記憶體，發現內有7、8個檔案，都是女子的裙下風光；王承認利用針孔攝影機偷拍，他上網買攝影機，平時藏在褲管裡，要拍時才會拉起褲管，將鏡頭對準裙下，用遙控開啟錄影，由於神不知、鬼不覺，被害人都沒有發現被偷拍，他已經拍了2、3個月。

警方要求王帶至住處交出電腦，並在電腦內發現大量女子裙下風光影像，初步估計被害人至少超過十餘人，且還有幾人是王固定跟蹤拍攝的對象，要求王說出身分，將請被害人前往製作筆錄。

警方當天同步指派安康所警員吳道明、高詩穎、王聖斯檢視盤查扣得的影像，調閱監視器，從裙子顏色、樣式一一查看當天步行在安民街上女子，連夜查出有一名程姓女子特徵相符；經前往社區訪查，順利找到程女，她完全不知道被偷拍，氣得對王提出妨害秘密告訴。