愛穿紅鞋慣竊 與巡警擦肩而過被逮

2018-04-07 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市楊梅區鍾姓慣竊，平日愛穿著大紅色休閒鞋，他騎剛偷來的機車尋找作案目標時，與楊梅警分局巡警擦肩而過。警員李建榮聯想到，立即迴轉攔下，當場查獲鍾嫌騎贓車，持有多組安非他命吸食品，且是竊盜通緝犯。

40歲鍾姓男子，騎機車戴著全罩式安全帽，腳上穿著一雙醒目大紅色休閒鞋，行經楊梅區中山南路時，巧遇楊梅所派出所巡邏警員李建榮，警員憑藉一雙紅色休閒鞋，聯想到是日前犯下竊案鍾姓慣竊，所愛穿的紅鞋款式，立即將他攔下，通報警員仁陳益庭到場支援。

有多項竊盜、毒品前科鍾男，平日遊手好閒，竊取他人財物變賣後，換取生活費及毒品吸食，是楊梅警分局列管慣竊及治安顧慮人口。6日上午鍾嫌先到楊梅市區竊取機車，在楊梅街道上閒逛時，在中山南路碰到巡邏警網，騎贓車鍾嫌故作鎮定，緩速與警員擦肩過，卻因一雙紅鞋，讓眼尖的警方直覺有異，立即迴轉攔車盤查。