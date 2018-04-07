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不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市西屯區台74線北上10.7公里處，今天凌晨4時10分發生火燒車，1輛BMW雙門跑車火勢猛烈，消防局據報出動4車17人前往，迅速將火撲滅，而車內空無1人，起火原因由消防局鑑識組鑑識，而轄區的市警六分局正尋找車主，以了解起火原因。

台中市消防局據報後，出動西屯、協和分隊4輛消防車17名警消，前往位於西屯路與漢翔路間的台74線，凌晨4時20分，抵達後發現BMW跑車已陷入火海，車內空無一人，警消迅速將火撲滅，但車子已付之一炬。

跑車BMW火燒車
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