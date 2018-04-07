台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市西屯區台74線北上10.7公里處，今天凌晨4時10分發生火燒車，1輛BMW雙門跑車火勢猛烈，消防局據報出動4車17人前往，迅速將火撲滅，而車內空無1人，起火原因由消防局鑑識組鑑識，而轄區的市警六分局正尋找車主，以了解起火原因。

台中市消防局據報後，出動西屯、協和分隊4輛消防車17名警消，前往位於西屯路與漢翔路間的台74線，凌晨4時20分，抵達後發現BMW跑車已陷入火海，車內空無一人，警消迅速將火撲滅，但車子已付之一炬。