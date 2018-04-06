「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



謝姓夫妻接連產女，父親擔心香火無法延續，趁媳婦產下六女時，以另名男孫「掉包」登記戶口；1968年兄弟分家，謝兄告知「侄子才是你的兒子」，要他帶離祖厝。養子取得謝的財產後，不再理睬，夫妻提親子關係不存在、終止收養訴訟。高等法院認為會讓高齡87歲的謝提告，足見長期忤逆，判兩老勝訴。

謝姓夫妻生8名女兒、育1名養女，戶口名簿上夫妻有一名「長子」，其實是胞兄的兒子。謝老先生說，侄子出生不久，妻子也產下了第六胎女嬰，當時由父親幫忙報戶口，卻將侄子登記為他的「長男」，六女則成了胞兄家的「三女」，夫妻被蒙在鼓裡。

1968年3月，兄弟決定分家，胞兄才告彼此的子女「掉包」，謝擔心父母吃上偽造文書罪，詫異之餘只好接受。但兒子在結婚後就搬家，2004年間在拿到夫妻大部分的財產後，不再聞問，也沒奉養，兩老覺得「被遺棄」。更讓謝氣不過的是，當胞兄過世時，兒子執意以「孝男」身分披麻帶孝，完全不顧他們的感受，夫妻覺得沒有再維繫妻子關係的必要，聲請終止收養。

謝老先生多年前罹患攝護腺惡性腫瘤併骨移轉，86歲的妻子也為關節炎所苦，兩人得常常就醫，常陪伴在兩老身邊的是大女兒。謝難過地感嘆，收養的目的除了傳承香火外，更希望老了有人照顧，他們在兒子年輕時就把土地、房屋送給他，「自此人就變了」，廿多年來沒親自照料。

兒子則表示，長輩做主將他過繼給叔叔當養子，他也稱呼叔叔、嬸嬸「爸爸、媽媽」，自認為謹守子女本分，過年也不忘回家祭祖。他委屈地說，不能因和他「對換」的堂妹分不到生父遺產，就遷怒他，「說我不孝，我不知道如何反駁」。

女兒則證稱，「兒子」結婚後很少回家，過年拜拜也要父母一直催，只有需要錢時才會回家求援，根本不在意父母病痛。

士林地院確認兩老與兒子間自然親子關係不存在，但駁回收養關係不存在之訴，兩老不服而上訴。