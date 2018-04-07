誇張！ 男冒領捷運遺失物14次

北捷於台北車站設有遺失物中心，供民眾認領失物，如今傳出1男冒領14次。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北捷運遺失物中心驚爆遺失物遭冒領，失業的吳姓男子發現遺失物認領率低，竟假裝是失主，在多個捷運站冒領他人遺失物，次數多達14次，直到一女性失主前往領取手機，才揭開吳男冒領惡行。警方獲報後，循線查到吳男身分，依詐欺、偽造文書等罪嫌函送法辦。這也是北捷遺失物中心首度發現被冒領案件。

北捷近來每年約有26萬到28萬件遺失物，數量最多的是雨傘，還有錢包、皮包、手機和證件等隨身物品。北捷表示，會加強人員訓練，並要求對遺失物特徵保密。

警方調查，吳姓男子失業，發現遺失物中心的認領率低，從去年底四處看北捷刊登的遺失物公告，選自己想要的東西冒領。去年12月起，他拿自己的身分證陸續到遺失物中心冒領物品，得手後轉賣變現。

民眾認領失物，遺失物中心要求核對的項目並不多，如領取手機，僅核對在哪個捷運站遺失、手機外觀特徵等，未要求確認手機序號，由於相關資訊在公告上幾乎都看得到，讓吳多次「闖關成功」。

吳姓男子食髓知味，今年1月大膽地一次領走4支手機，其中一支手機的女性失主前往領回時，遺失物中心發現手機早已遭人冒領，清查後才發現吳男疑冒領14案，包含手機、平板電腦、釣竿、菸品等。

中正一分局及松山分局接獲報案，循線找到吳，吳男到案坦承冒領行為，並稱因多年沒工作，有輕微憂鬱症，情緒不穩才犯案。警方訊後依照詐欺、偽造文書等罪嫌函送法辦。

北捷表示，民眾領取遺失物須持身分證，但因服務人員較熱心，接獲民眾電話詢問，會無意透露物品相關資訊，民眾臨櫃詢問，則把當天或相關遺失物拿出給失主認領，讓有心人士有機會冒領。

北捷說，已要求人員提高警覺，只能告知物品類別，相關特徵「須由失主自行告知」，服務人員回答時也只能說「是或否」，更不可將遺失物端出任人挑選。至於官網的遺失物查詢系統，未來也只會顯示遺失物在哪條路線拾得。