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中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬元

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14聯合報 記者王宏舜╱即時報導

綜藝大哥大張菲去年4月和助理、朋友在天母聚餐，結束後張菲開車欲離去，助理則招計程車，另名高姓計程車司機不滿沒載到客人，兩司機咆哮。張拿500元安撫高，高嗆了句「我認識你，知道你住在天母」，女助理到蘭雅派出所備案。惹出風波的高姓司機有竊盜、妨害性自主前科，他2013年時因違規左轉遭員警取締，卻踢踹車門襲警，高等法院依傷害罪判他3月徒刑，得易科罰金定讞。

有竊盜、強制性交紀錄的高姓計程車司機(左，遭逮捕者)，因踢踹車門造成員警受傷，高...
有竊盜、強制性交紀錄的高姓計程車司機(左，遭逮捕者)，因踢踹車門造成員警受傷，高等法院依傷害罪判他3月徒刑，得易科罰金定讞。記者王宏舜／翻攝
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高姓司機2011年11月行經台北市林森北路、中山北路2段59巷口時，見一名女子獨行，搖下車窗搭訕，藉口「我曾去妳的酒店喝酒」，詢問她的經濟狀況。高得知女子急需2萬元應急，騙她「我可以幫忙」，將她帶到旅館等候，卻裸身說「我對妳很有感覺，讓我插幾下就好」。

女子因通宵熬夜工作，無力抵抗肥壯的高，遭強暴。高再以「要借錢的朋友在外面」帶她離開旅館，並哄她下車買飲料，卻開車落跑，女子驚覺上當，不甘受辱而提告。台北地院依強制性交罪判高4年徒刑，二、三審皆駁回上訴，但他逃亡。

2013年6月26日，高姓司機在羅斯福路三段違規左轉，被思源街派出所林姓、許姓警員攔下，高停車後向員警表示「不要裝模作樣好不好」，林要求他出示證件、「不要下車」，高卻猛踢車門，造成林左膝挫傷。

高姓男子是雙胞胎，哥哥也在開計程車，他以往只要遇上臨檢，都以報哥哥身分證字號瞞混過關。去年5月，松山分局接獲線報追緝，在一家超商前看到兄弟同時出現，上前逮人。

而高在遭逮捕前1個多月，才涉載客糾紛，當事人之一的張菲事後說「我當了和事佬，做得完美，不覺得人家有恐嚇我。」，但他也想勸勸辛苦工作的司機，「開車已經很累了，脾氣別那麼大。」。

計程車臨檢
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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