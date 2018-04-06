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男子冒領北捷遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷運因應不少旅客遺失物品，於台北車站設有遺失物中心貼心服務失主，但今天卻傳出有名47歲吳姓男子竟從去年12月就冒領遺失物多達14次，直到今年1、2月真正的失主到中心尋找手機卻得知已被領走，北捷才發現吳男連續領取遺失物的不正常紀錄並報警，日前由警方循線查到吳男並移送法辦；針對冒領事件，北捷表示，現已改變做法，公司不再主動提供物品特徵與遺失站點等細節，避免有心人士利用。

根據警方調查，吳男失業多時，從媒體報導得知拾得物中心的認領率低，去年12月起便查看遺失物公告、持到身分證到遺失物中心挑選自己想要的東西冒領，得手1次後又陸續冒領13次，物品包含手機、平板電腦、釣竿、菸品等。

北捷公司表示，過去服務人員較熱心，可能在失主打電話詢問時，會透露物品資訊，如詢問是否撿到勞力士手錶，人員可能回應「不是喔，拾獲的是歐米茄手錶」；又或在失主臨櫃詢問時，直接把當天或相關遺失物拿出給失主認領。種種狀況會讓有心人士可旁敲側擊得知特徵資訊而冒領。

北捷說，因應問題，已加強人員教育訓練，要求不論民眾臨櫃、電話詢問時，只能告知物品類別，相關特徵「必須由失主自行告知」，而服務人員回答時，也只能回應「是或否」，不可加入其他特徵資訊，更不得將遺失物端出任人挑選。

另外，除了人員訓練外，北捷公司也已調整官網的遺失物查詢系統；過去點選類別後，會顯示遺失物拾得車站，如今只會顯示哪條路線，期盼能避免未來再發生冒領事件。

台北捷運因應不少旅客遺失物品，於台北車站設有遺失物中心貼心服務失主，如今傳出遭1...
台北捷運因應不少旅客遺失物品，於台北車站設有遺失物中心貼心服務失主，如今傳出遭1男冒領14次。記者翁浩然／攝影
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失主北捷台北車站
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