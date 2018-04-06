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四年懊悔：還原世越號，朴槿惠人間蒸發的黃金七小時？

醉女急診室拉扯護理師頭髮 判2月上訴被駁回

2018-04-06 15:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市邱姓婦人酒後身體不適前往基隆長庚醫院急診，曾姓女護理師將邱女抬上床過程，引起邱女不滿，拉扯曾女頭髮及眼鏡導致曾女受傷。法院審理後依違反醫療法判邱女2月徒刑，併科罰金1萬元。邱婦上訴，指她是單親媽媽，無力負擔罰金，被法官駁回。

判決書指出，邱婦去年8月5日凌晨2時30分許，因酒後身體不適，在友人協助下前往基隆長庚醫院急診，曾女等醫護人員將躺在地上的邱女抬上床的過程引起邱女不滿，她拉扯曾女頭髮並扯下眼鏡，導致曾女頭部及臉部受到挫傷，鏡框也因強力拉扯歪斜。

邱婦上訴指出，她是單親媽媽，還有年老的父母極待扶養，如入監服刑，她的父母、小孩生活均會陷入困境，且她薪資微薄，並無資力可繳納罰金，希望輕判或緩刑之宣告。

法院表示，邱女不思自省飲酒後造成醫療資源耗費，感念醫護人員辛勞，對曾女施以強暴行為造成曾女受傷，嚴重損害醫病關係，行為實在不可取。她同時觸犯毀損、傷害及對於醫療人員執行醫療業務時施強暴等3項罪名，一審依違反醫療法判邱女2月有期徒刑，得易科罰金，及併科罰金1萬元，得服勞役折抵罰金。

法官指一審判決刑度不重，縱被告薪資不高，無力繳納罰金，依法非不得易服社會勞動及易服勞役，因此並無以暫不執行為適當之情形，駁回請求。

醉女急診室拉扯護理師頭髮，判2月上訴被駁回。記者游明煌／攝影
醉女急診室拉扯護理師頭髮，判2月上訴被駁回。記者游明煌／攝影
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醫護人員薪資長庚
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