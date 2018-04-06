兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



適逢連續假期，兩名遊客忽視山區告示牌，昨天進入高雄茂林美雅谷找尋「網路上」的瀑布美景，不料山區下雨又起霧，原地打轉4小時找不到出口，直至深夜10點手機終於撥通，兩人打電話報警獲救；因迷路區域恰在魯凱族公墓區附近，兩人以為遇上「魔神仔」，誤闖祖靈地遭處罰，才會一直繞出不來。

八八風災摧毀美雅谷景區設施，管理單位豎立告示牌禁止遊客進入。昨天下午，31歲曾姓女遊客與68歲林姓男友人前往茂林區，兩人依據網路資料，開車前往美雅谷找尋瀑布美景，不顧危險找路上山，途中遇上山區大雨，緊接著濃霧瀰漫，兩人一直找不到下山路徑，全身溼透、害怕萬分。

警方說，山區通訊不良，入夜後曾、林兩人在溪谷打轉4小時，直至晚間10點，手機終於可以撥通，兩人向六龜警分局求救， 員警要求對方不要移動，再依據通訊軟體與google地圖確認方位，一小時後順利在山谷找到兩人，對方全身溼透，女遊客腳上還穿著夾腳拖，兩人連基本的登山設備都沒有。

「從制高點看下去，溪谷內好像有微光出現」，萬山派出所所長吳文瑞說，兩名遊客很幸運，他們恰巧走至可以通訊的山谷，眾人在山腰看見山谷出現手機燈光，而且山區雨勢已停，否則兩人沒有手電筒、睡袋與登山鞋等專業設備，情況危險。