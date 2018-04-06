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為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11聯合報 記者袁志豪╱即時報導

黃姓導遊昨晚吸食笑氣後開車上路，恍神在新北市板橋區縣民大道自撞分隔島，他疑似擔心被警方究辦公共危險刑責，直接逃逸返回家中，還在家喝酒壓驚；警方以車追人，5小時後就到他家將人逮捕帶回，測得酒測值每公升0.07毫克。偵訊後，今天依公共危險、違反社維法罪嫌函送法辦，並依道管條例開出罰單。

昨天晚間7時許，31歲黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車行經新北市板橋縣民大道府中捷運站前時，自撞中央分隔島導致整輛車失控翻覆、四腳朝天，當時現場人潮眾多，嚇壞民眾；警消獲報趕往時，駕駛居然已自行爬出車外並不知去向，副駕駛座還有一瓶裝有笑氣的鋼瓶，警方先將車拖吊移置到保管場，再循車號查出身分。

昨晚10時許，新北市警板橋分局交通分隊前往桃園將黃帶回，測得他酒測值達0.07毫克；黃供稱昨天下午3時許，將車停在台北市松山區復興北路一間停車場，在車內吸了一個氣球的笑氣，隨後跟朋友用餐，吃完飯後，覺得精神意識清楚，就開車要到永和找朋友，沒想到自撞發生車禍

黃聲稱是朋友介紹他說吸食笑氣會有很愉悅的感覺，昨天才嘗試吸食；發生車禍並不是意識不清，是因打電話給朋友沒人接，打算設定導航，才手滑不慎翻車。會離開是因為有路人詢問「要不要去醫院」，他才坐上路人的機車；至於酒測值則是返家後為了壓驚，喝了二瓶啤酒。

警方偵訊後，依公共危險罪、違反社維法第66條函送法辦，並依道路交通管理處罰條例第62條開出罰單。

警方呼籲，笑氣是與空氣適當混合後供吸入麻醉使用，是僅限醫師使用的藥品；如果施用笑氣濃度大於80% 以上，較長時間後就會造成缺氧，更可能造成心智混亂、發紺、痙攣、長期使用會造成骨髓抑制、顆粒性白血球缺乏之造血機能障礙等副作用，呼籲民眾切勿濫用。

黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛...
黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛翻覆，副駕駛座還有一瓶裝有笑氣的鋼瓶。記者袁志豪／翻攝
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黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛...
黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛翻覆。記者袁志豪／翻攝
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黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛...
黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛翻覆，副駕駛座還有一瓶裝有笑氣的鋼瓶。記者袁志豪／翻攝
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黃姓導遊駕駛黑色馬自達轎車在新北市板橋縣民大道府中捷運站前時自撞中央分隔島，車輛翻覆，副駕駛座還有一瓶裝有笑氣的鋼瓶。記者袁志豪／翻攝
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導遊車禍
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