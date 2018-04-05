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基隆市四維里長晚間遭賓士車撞擊 送醫不治

2018-04-05 23:37聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市信一路今晚傳出死亡車禍，近9點，一輛賓士車行經信一路少年隊前，撞上穿越馬路的男子，賓士車前方擋風玻璃撞破一個大洞，傷者送醫宣告不治，警方表示，死者是安樂區四維里長蔣加偉。

警方指出，賓士車朱姓駕駛未注意行人經過，看到路人時已來不及煞車，經酒測是0。警方調查，蔣里長是要從少年隊前過信一路到田寮河那邊，他們已做現場蒐證，明天報驗，肇事原因還要釐清。

基隆市信一路晚上傳出死亡車禍。圖／翻攝自臉書基隆人大小事
基隆市信一路晚上傳出死亡車禍。圖／翻攝自臉書基隆人大小事
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車禍
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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