基隆市四維里長晚間遭賓士車撞擊 送醫不治

2018-04-05 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市信一路今晚傳出死亡車禍，近9點，一輛賓士車行經信一路少年隊前，撞上穿越馬路的男子，賓士車前方擋風玻璃撞破一個大洞，傷者送醫宣告不治，警方表示，死者是安樂區四維里長蔣加偉。