親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

新竹出現隨機攻擊 一女性遭機車大鎖砸頭濺血

2018-04-05 12:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

一名20歲黃姓女性4月1日晚間在新竹市區麥當勞附近路邊等朋友，竟然無故被人機車大鎖砸頭，臉上縫了8針，機車上沾滿血跡，東門派出所所長李政峻回覆表示，目前調閱監視器，已查出車號嫌疑人身份，並將嫌疑人帶回派出所路上。熱心網友也po文至市長林智堅的粉絲專頁，希望市長重視，並盡快處理。

網友在臉書社團「新竹大小事」發文，表示女騎士4月1日在新竹市區麥當勞附近路邊等人時，無故被人以機車大鎖砸頭，事後臉上縫了8針，目前也還沒有找到行兇者，「還好有帶安全帽，要不然那個力道小命不保！」

影片中，黃女坐在白色機車上，突然後面一個力道，害黃女往前傾，不久頭部就開始流血，就醫後縫了8針。受害家人盼希望能夠盡快找到這個不定時炸彈，即使不能得到任何賠償，也不讓他在新竹傷害其他人，讓大家一直活在恐懼中，「還給我們活得安全的權利！」

東門派出所所長李政峻；被害黃女4月2日晚上報案後，已掌握涉案車號及嫌疑人身分，警方剛從桃園將此人逮捕到案，目前正在返回新竹路上。李政峻也說，為確實保障民眾安全，對於疑似隨機犯案對象，警方均會在職責內，檢附相關資料向司法機關聲請強制處分，以防範案件持續發生。

一名女性4月1日晚間在新竹市區麥當勞附近路邊等朋友，竟然無故被人機車大鎖砸頭，臉...
一名女性4月1日晚間在新竹市區麥當勞附近路邊等朋友，竟然無故被人機車大鎖砸頭，臉上縫了8針，機車上沾滿血跡。圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
分享

麥當勞炸彈
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

桃園深夜惡火3大人成焦屍 7歲童也命喪火窟

2018-04-05 08:58

影／婦轉斷門把被反鎖 警靠一個動作解圍

2018-04-05 10:14

影／台中警匪追逐連轟3槍 女毒犯車撞翻警車

2018-04-05 09:33

惡男丟擲花盆害女騎士摔傷 還大搖大擺從旁走過

2018-04-05 12:10

不滿遭狂吠追車 惡鄰竟對狗潑硫酸

2018-04-05 11:55

影／喝墓地酒想討吉利 酒駕馬上被警捉

2018-04-05 10:28

男大學生遇女色詐「第一次想給你」險被騙錢

2018-04-05 10:23

陸知名「生命鬥士」 也被「丐幫」吸收

2018-04-05 00:17

大陸「丐幫」襲台 每月暴利400萬

2018-04-05 00:14

保母虐嬰遭開罰 彰縣：不得再接案

2018-04-05 00:13

影／睡夢中警察捎來好消息 夫妻取車霧煞煞

2018-04-04 22:04

防堵墓地火警成功 高市消防局3個關鍵動作

2018-04-04 21:35

電動輔助車暗夜故障 暖警即刻救援推車3公里助返家

2018-04-04 21:35

暖！吃完早餐迷途3公里倒地 熱心警助老翁返家

2018-04-04 21:29

「清明節出土」限定車款？ 警方：最多罰600元

2018-04-04 20:18

遭自強號撞傷 婦人全身骨折送醫急救

2018-04-04 19:36

影／短裙女酒駕連撞4車害男友送醫 撞擊過程曝光

2018-04-04 17:48

8旬翁與台鐵列車長起口角 拿雨傘捅屁股遭控性騷擾

2018-04-04 17:18

自撞路邊停車報警負責 下場令他後悔

2018-04-04 17:15

司機酒測值0.7毫克 還開21噸水泥車趴趴走

2018-04-04 16:59

國道廂型車自撞翻覆 後方2車追撞釀2人傷

2018-04-04 16:42

男友偷錄性愛影片 還散播給友人稱「保母人妻偷情」

2018-04-04 16:41

6歲童高燒抽搐 新營警車火速送醫

2018-04-04 16:15

利用台灣人愛心！陸丐幫賣藝集團每月暴利400萬

2018-04-04 15:49

8歲觸電雙手右腿截肢 陸知名口足畫家竟也是丐幫成員

2018-04-04 15:47

讓網友耳朵懷孕的「淡水小周蕙」 竟是丐幫成員對嘴唱

2018-04-04 15:45

台東頭上「長草哥」 讓未戴安全帽騎士甘拜下風了！

2018-04-04 15:43

妻遺失手機警火速找回 藝人孔鏘po文：警察是靠山

2018-04-04 14:50

保母粗暴對待8月大女嬰 彰化社會處：會再輔導

2018-04-04 14:08

淡水身障女唱「約定」激似周蕙 竟是大陸行乞賣藝集團

2018-04-04 14:03

四輪傳動仍困萬里沙灘 警民合力救車脫困

2018-04-04 13:53

小女孩兒童節前夕走失 里長奔走找到她阿嬤

2018-04-04 12:31

影／同行友人安撫不了 醉男突譙警遭過肩摔

2018-04-04 12:26

台北市歸綏街民宅大火 一男子灼傷送醫

2018-04-04 10:26

日系豪車男狂瞄特警還違停 警：不盤查對不起自己

2018-04-04 10:24

這招逼退正義魔人？瞎掰名字也OK 彰化交通檢舉暴增3倍

2018-04-04 09:00

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

孝順外孫力抗舅舅奪產 保住失智嬤3000萬養老本

2018-04-04 19:30

多久沒跟老婆「那個」了？ 小三：來、我幫你解決

2018-04-04 17:34

保母粗暴對待8月大女嬰 彰化社會處：會再輔導

2018-04-04 14:08

遭自強號撞傷 婦人全身骨折送醫急救

2018-04-04 19:36

跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

2018-04-05 09:00

「清明節出土」限定車款？ 警方：最多罰600元

2018-04-04 20:18

國小女教師怕同事講壞話 她遠端遙控電腦恐吃牢飯

2018-04-04 21:14

讓網友耳朵懷孕的「淡水小周蕙」 竟是丐幫成員對嘴唱

2018-04-04 15:45

桃園深夜惡火3大人成焦屍 7歲童也命喪火窟

2018-04-05 08:58

影／同行友人安撫不了 醉男突譙警遭過肩摔

2018-04-04 12:26

丈夫抓猴 妻穿內衣、小王脫光坐床上 辯純聊天

2018-04-04 16:06

台東頭上「長草哥」 讓未戴安全帽騎士甘拜下風了！

2018-04-04 15:43

斬車手斷金流 陳家欽：抑制詐團氣燄

2018-04-04 23:39

昨歡度兒童節搶食巧克力 今母子命喪火窟成往事

2018-04-05 10:19

詐團如八爪章魚難根除 車手再犯率近7成

2018-04-04 23:38

影／短裙女酒駕連撞4車害男友送醫 撞擊過程曝光

2018-04-04 17:48

「斬手」 讓詐團騙得到 拿不到…

2018-04-05 00:25

影／台中警匪追逐連轟3槍 女毒犯車撞翻警車

2018-04-05 09:33

淡水身障女唱「約定」激似周蕙 竟是大陸行乞賣藝集團

2018-04-04 14:03

大陸「丐幫」襲台 每月暴利400萬

2018-04-05 00:14

6歲童高燒抽搐 新營警車火速送醫

2018-04-04 16:15

兵貴神速！4艘巡防艇衝東沙島 逮越界捕魚大陸漁船

2018-04-04 18:59

妻遺失手機警火速找回 藝人孔鏘po文：警察是靠山

2018-04-04 14:50

輕熟女網邀洗毒龍澡 網站有分級二審逆轉判無罪

2018-04-04 15:54

男友偷錄性愛影片 還散播給友人稱「保母人妻偷情」

2018-04-04 16:41

妻肚微凸騙宿便 夫出獄竟冒出一個女兒

2018-04-04 16:16

退休公務員爆貪汙 貪9千判1年6月 緩刑4年

2018-04-04 18:10

78名台籍詐騙犯被遣送大陸 法務部：遺憾、嚴正抗議

2018-04-04 14:41

一、二十人圍毆一人 狠影音PO網 彰化警方查

2018-04-04 23:03

賺2千、賠百萬 車手下場這麼慘

2018-04-05 00:26

影／睡夢中警察捎來好消息 夫妻取車霧煞煞

2018-04-04 22:04

菲遣送78台籍詐嫌至大陸 法務部抗議

2018-04-05 00:19

台中某國中籃球教練猥褻學生下體 法官判他緩刑不用關

2018-04-04 19:31

歌聲美如周蕙？ 移民署查獲大陸丐幫街頭對嘴唱歌行騙

2018-04-04 15:23

利用台灣人愛心！陸丐幫賣藝集團每月暴利400萬

2018-04-04 15:49

民進黨前專員控無故遭解雇 台南市黨部判賠薪資23萬　

2018-04-04 13:21

電動輔助車暗夜故障 暖警即刻救援推車3公里助返家

2018-04-04 21:35

自撞路邊停車報警負責 下場令他後悔

2018-04-04 17:15

告太慢！小三有了卻躲過民刑官司 元配恨得牙癢癢

2018-04-04 12:19

陸知名「生命鬥士」 也被「丐幫」吸收

2018-04-05 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top