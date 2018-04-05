新竹出現隨機攻擊 一女性遭機車大鎖砸頭濺血

2018-04-05 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



一名20歲黃姓女性4月1日晚間在新竹市區麥當勞附近路邊等朋友，竟然無故被人機車大鎖砸頭，臉上縫了8針，機車上沾滿血跡，東門派出所所長李政峻回覆表示，目前調閱監視器，已查出車號嫌疑人身份，並將嫌疑人帶回派出所路上。熱心網友也po文至市長林智堅的粉絲專頁，希望市長重視，並盡快處理。

網友在臉書社團「新竹大小事」發文，表示女騎士4月1日在新竹市區麥當勞附近路邊等人時，無故被人以機車大鎖砸頭，事後臉上縫了8針，目前也還沒有找到行兇者，「還好有帶安全帽，要不然那個力道小命不保！」

影片中，黃女坐在白色機車上，突然後面一個力道，害黃女往前傾，不久頭部就開始流血，就醫後縫了8針。受害家人盼希望能夠盡快找到這個不定時炸彈，即使不能得到任何賠償，也不讓他在新竹傷害其他人，讓大家一直活在恐懼中，「還給我們活得安全的權利！」