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跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

史上最塞清明連假！竟是交通部兩誘因造成

男大學生遇女色詐「第一次想給你」險被騙錢

2018-04-05 10:23聯合報 記者游振昇╱即時報導

男大學生在交友軟體認識一名女子，越聊越深入，女子最後說：「第一次想給你」誘援交，男大學生心動差點被騙，台中警方制止，女子知道被識破還嗆男大學生「用手機號碼就找的到你」，員警安撫他不用怕。

中市李姓男大生日前在交友軟體認識自稱「倩倩」的女子，互相加LINE後，兩人越聊越深入，倩倩打悲情牌「家境貧苦」要靠援交還債，主動詢問李男「想要嗎？」但要先買遊戲點數回傳，李男一時「性」起立即到附近的超商，所幸被機警的店員通報警方攔阻詐騙，差點「性」奮過頭損失4千元。台中市警局提醒，「家境苦、做援交、買點數」，是典型的戀愛詐騙三部曲，民眾一定要提高警覺。

警方到場後，倩倩仍持續傳訊息「用手機號碼就找的到你」，李男心有餘悸求助，警方安撫表示，如果沒有洩漏個資，這只是一種詐騙、恐嚇的話術，李男才如釋重負。臺中市警局指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙買遊戲點數，如不從則由「黑道」接手，「我知道你住哪」，恐嚇對家人不利。

女子「 倩倩」謊稱沒工作經驗，只能靠援交還債，利用男大生的純情迷惑「第一次想給你」設下詐騙圈套，台中市警局指出，戀愛詐騙被害人以年輕男性居多，詐騙集團藏匿在交友軟體中，利用年輕人較欠缺社會經驗的弱點，以美色誘惑找尋下手目標，一旦上鉤便開始佯稱身世可憐、家裡急需或假援交等各種名義施詐。

男大學生差點被色騙，台中警方及時制止。記者游振昇／翻攝
男大學生差點被色騙，台中警方及時制止。記者游振昇／翻攝
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男大學生差點被色騙，台中警方及時制止，並逮捕女子。記者游振昇／翻攝
男大學生差點被色騙，台中警方及時制止，並逮捕女子。記者游振昇／翻攝
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詐騙集團援交交友軟體
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