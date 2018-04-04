電動輔助車暗夜故障 暖警即刻救援推車3公里助返家

2018-04-04 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



魏姓身障人士今天凌晨2點半騎電動輔助車，訪友返家途經苗栗縣頭份市自強路、維新路口，電動輔助車突然故障無法動彈，路人發現報警，頭份警分局尖山派出所警員解惠茹、賴致寧到場處理，因時值深夜，魏男又僅穿短袖衣服，身陷困境。