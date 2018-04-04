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電動輔助車暗夜故障 暖警即刻救援推車3公里助返家

2018-04-04 21:35聯合報 記者范榮達╱即時報導

魏姓身障人士今天凌晨2點半騎電動輔助車，訪友返家途經苗栗縣頭份市自強路、維新路口，電動輔助車突然故障無法動彈，路人發現報警，頭份警分局尖山派出所警員解惠茹、賴致寧到場處理，因時值深夜，魏男又僅穿短袖衣服，身陷困境。

解惠茹、賴致寧輪流推電動輔助車約3公里，幫助魏男返回苗栗縣竹南鎮住處，家人一再感謝員警護送魏男平安回家，頭份分局分局長賴銘助肯定並表揚解惠茹、賴致寧熱心為民服務的精神。

頭份警方今天凌晨推車3公里，協助身障男子返家。圖／頭份警察分局提供
頭份警方今天凌晨推車3公里，協助身障男子返家。圖／頭份警察分局提供
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