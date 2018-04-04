嗆警「對我開槍啊」 吸膠男被判刑4月

2018-04-04 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市大里區謝姓男子去年底在電子遊藝場與人發生糾紛，他吸食強力膠後，拿石頭砸毀遊藝場的玻璃，業者請警方到場協助，未料謝精神不穩，見警方到場後，還到拿著鋤頭，不斷敲擊自己胸部，怒嗆值勤的黃姓警員「不然你對我開槍啊」，黃要搶下謝手持的鋤頭，過程中造成黃右手受傷，全案警詢後依傷害、妨害公務罪移送，一審認定謝是累犯，判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

判決書指出，謝姓男子在去年11月7日下午在台中市大里區某電子遊藝場，與人發生糾紛，警方前往現場調停後，未料過不久後，謝又返回遊藝場，並持石頭砸毀遊藝場的大門玻璃，附近市民看到後報警。

霧峰警分局大里分駐所黃姓警員前往現場處理，黃到場後發現，謝身上有吸食強力膠的氣味，且情緒激動不穩， 經多次勸阻，謝無法控制情緒，黃告知謝需要強制就醫，未料謝心生不滿，從自己的機車拿出一支鋤頭後，對著黃走過去，並將鋤頭高舉過肩，再以鋤頭敲擊自身胸口，指著黃怒嗆「要強制送醫嗎?來呀」、「不然你開槍」、「開槍」、「不然你對我開槍呀」等語。

黃姓警員為了自己與現場市民的安全，上前欲奪下謝手中的鋤頭，過程中造成黃右手拇指被劃傷，全案警詢後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。