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保母粗暴對待8月大女嬰 彰化社會處：會再輔導

2018-04-04 14:08聯合報 記者林宛諭╱即時報導

兒童節又發生虐童事件?彰化縣一名家長在網路上po出他家保母粗魯的拍打才8個月的女嬰胸部，甚至要移動女嬰時是用手去拉女嬰的腳，保母則一直在划手機，無視女嬰可能是不舒服的大哭，彰化社會處表示，保母無居家保母登記證，去年11月已裁罰過六千元，會再輔導。

「想請問大家，你們自己的小孩被這樣對待，你們會認為無所謂還是很怒」，游先生昨晚po網問網友：「請各位給我點建議到底是我大驚小怪，還是保母有事?」

游先生po出的影片中保母非常用力對女嬰拍胸，也無視女嬰可能不舒服一直凳腳，還用力的將女嬰推到牆角另一邊，後又用拉腳方式把女嬰拉到身邊，保姆一直盯著手上的手機，敷衍的拍女嬰，影片po出後，也引發網友撻伐。

彰化縣社會處兒少科科長黃麗絹表示，這是未立案的保母帶孩子的案子，這名26歲陳姓保母有保母技術執照，但沒有居家保母登記證，去年已裁罰過。

女嬰外婆今天還心疼說，這影片是上個月26日下午2點多發生的，可能是外孫女正想睡覺，卻疑似被保母不當對待，她4點到保母家接小孩，小孩還在哭，他們已向警方備案，希望不要有其他孩子受害。

保姆今天上午原不願回應，家人僅開一個門縫回應說「那是角度問題，沒有虐嬰」。

剛好有一對夫妻要帶二個小孩到陳姓保母家，得知保母可能虐嬰，驚訝的說「難怪我們小孩洗澡也都沒洗乾淨，帶回家還全身都『仙』(汙垢)」，夫妻倆趕緊把孩子帶回家不入門了。

保母粗暴對女嬰，外婆今天抱著可愛的外孫女說，希望不要有其他孩子受害。 記者林宛諭...
保母粗暴對女嬰，外婆今天抱著可愛的外孫女說，希望不要有其他孩子受害。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣一名家長在網路上po出保母粗魯的拍打才8個月的女嬰胸部，甚至要移動女嬰時是...
彰化縣一名家長在網路上po出保母粗魯的拍打才8個月的女嬰胸部，甚至要移動女嬰時是用手去拉女嬰的腳，保母則一直在划手機，無視女嬰可能是不舒服的大哭。圖／翻攝
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保母
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