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女子不明原因溺濁水溪 及時獲救

2018-04-04 00:35聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣溪州鄕昨天晚間9點多，有路人發現溪州大橋下濁水溪內有人溺水，趕緊通報消防隊，消防隊出動各式消防車6輛、船艇2艘、救護車2輛，消防人員15人前往搶救，晚上10點左右到達現場，15分鐘就找到年約30多歲的溺水女子，該女子意識模糊，但對痛還有反應，救護人員緊急將該女子送往雲林基督教醫院救治。

一名女子昨晚被人發現在溪州大橋下溺水，幸好被消防隊員及時救回。圖／彰化縣消防局提...
一名女子昨晚被人發現在溪州大橋下溺水，幸好被消防隊員及時救回。圖／彰化縣消防局提供
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