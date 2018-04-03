金門K-Bike系統遭破壞 竟是國中生練拳頭？

2018-04-03 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣立體育場前K-Bike自行車租賃系統螢幕日前遭人惡意破壞，導致系統故障，警方今天宣布「破案」，警方表示，經調閱周邊與租賃系統監視器，逐筆分析過往人車資料，鎖定涉案人是位中學生，他也坦言是因為心情不佳又無聊，才一拳打在螢幕上，沒想到螢幕就壞了，他也非常懊悔。

金門縣公共自行車(Kbike)自去(106)年啟用營運至今一年，租借總次數累計達9萬8千餘輛次，以金門大學、金城車站及體育場三站使用率最高，31日接獲民眾反映體育場站控制柱(KIOSK)電腦螢幕遭人惡意破壞致系統故障。

金城分局今天表示，警方雖未接獲報案，但經由社群媒體資料搜尋發現後，即主動展開調查，調閱周邊與租賃系統監視器，鎖定特定涉案人，立即通知到案說明。

警方轉述，這名男學生到警局時也很害怕，他坦承是在3月30日17時左右，借車的時候因為無聊，隨手一拳往螢幕重擊，沒想到就把螢幕打破了，當時因為害怕被人發現，所以趕緊逃離現場，沒想到警方那麼快就找上門。