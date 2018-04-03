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人醜性騷擾？雙重標準的「標準」是什麼？

影／放狗咬貓！民眾從監視器目擊殺貓隊侵入台南

2018-04-03 12:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

北部的狗咬貓事件，也在台南街頭發生，東區仁和路一隻17歲的大橘家貓，上個月25號凌晨，在家門口遭6隻大型狗活活咬死，貓主人聽到慘叫聲趕出來搶救已來不及，只看到愛貓渾身是血一動也不動，橫屍街頭。

「Jaly是我們從小養到大，已經17年了」 貓主人戴小姐含淚表示，貓咪喜歡半夜溜出去玩，家人阻止無效，只能由牠，沒想到卻發生憾事。

從監視器影像發現，6隻大狗沿路搜尋野貓，發現之後就集體圍攻，不到1分鐘就把貓咬死，相當慘忍。

附近的住戶之前就曾發現社區裡面的流浪貓被咬死，每次都只聽到貓咪的慘叫，却沒有狗叫聲，也有人看到狗，發現這些狗與一般的流浪狗不同， 看起來有人飼養，相當強壯，而且不怕人;而附近的流浪貓有愛心媽媽飼養，看到慘死的貓非常憤怒又難過，懷疑有人放狗咬貓。

議員曾順良上午帶著兒女一起開記者會，表示一家人都很愛動物，沒有辦法坐視這種疑似人為的狗咬貓慘事發生。

台灣流浪動物救援協會台南分會長徐滿惠表示，年初就有在大同路附近的民眾反映，看到有男子開著白色廂型車，載著一群6、7隻的大型狗，放入巷道內獵殺街貓，附近的街貓都快死光了，還有住戶看不過去拿BB槍射擊這些狗，也有住户深夜等在路邊要打白色廂型車的車主，但男子很機警看苗頭不對就閃人。

「 這種人根本就是變態」 曾順良非常氣憤，也擔心這些狗如果咬不到貓，以後會不會咬小孩，要求動保處一定要揪出幕後的狗主人。

由於狗隻在攻擊時都沒有發出叫聲，動保團體懷疑狗可能都被割去聲帶，之前在大同路圍攻貓隻的狗，都帶有項圈，攻擊之後疑似聽到一種低頻率的聲波後，就馬上離開，訓練有素。

台南市動保處處長吳名彬表示，接獲動保團體的辦案後， 27、28兩天都有到仁和路現場，但是並沒有發現這群狗，未來將配合動保團體，持續緝凶。

Jaly的主人戴小姐表示，Jaly 已是家人，出事之後，她與父親每天晚上都在住家附近巡邏，從半夜1點到5點，擔心住家附近的流浪貓再遭毒手， 但最近都沒有發現。

動保處表示， 依照目前的動保法規定，人虐待動物會涉及刑責，最重可處兩年徒刑，如果是人讓狗咬貓，可能只能罰5到25萬元，而對於這種人為縱放讓狗去咬死貓，是否應該也比照虐待動物要負刑責，適法性可能要再研究。

動保處也希望警方能夠配合辦案，否則因為動保處沒有司法權，即使發現廂型車也沒有辦法追查。

台南市議員曾順良上午召開狗殺貓記者會 記者修瑞瑩/攝影
台南市議員曾順良上午召開狗殺貓記者會 記者修瑞瑩/攝影
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17歲可愛的大橘貓Jaly慘遭狗咬死 圖/貓主提供
17歲可愛的大橘貓Jaly慘遭狗咬死 圖/貓主提供
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17歲可愛的大橘貓Jaly慘遭狗咬死 圖/貓主提供
17歲可愛的大橘貓Jaly慘遭狗咬死 圖/貓主提供
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台南東區仁和路發生狗殺貓，從監視器畫面可以看到貓躺在路中央 記者修瑞瑩/翻攝
台南東區仁和路發生狗殺貓，從監視器畫面可以看到貓躺在路中央 記者修瑞瑩/翻攝
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台南市東區仁和路發生疑似人為縱放狗咬貓的事情 記者修瑞瑩/翻攝
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動保團體貓咪動保法
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