親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

超猛高中生上美國20間頂大 哈佛、史丹佛等任他挑選

郭雪芙被「統一之聲」盯上 命她刪台灣國籍自介

花蓮警車轎車相撞 7人輕重傷

2018-04-03 10:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮鳳林警分局一輛載有6名員警的警備車，今天上午北上縣警察局洽公，在上午9時許在台11丙線4公里處壽豐鄉豐坪路3段，遭對向南下的自小客車越過安全島，發生碰撞，警車被撞翻，還掃斷一支路燈，車上6人連同小客車駕駛都受傷，分別送花蓮慈濟與門諾醫院急救，其中兩人傷勢較重，所幸無生命危險，車禍原因正由吉安警分局調查中。

據了解，警備車上的員警包括鳳林警分局一組警務佐詹進富、警員林正忠、四組警員林勝德、富田所警員葉幸旻、瑞穗所警員陳冠宇，駕駛是三組警員李惠民。

花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，警車被撞翻，車上6名員警受傷。記者...
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，警車被撞翻，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林警分局一輛警備車，今天上午發生車禍，車上6名員警受傷。記者王燕華／攝影
分享

警察車禍
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

最甜3秒…騎士擦撞瑪莎拉蒂 見正妹駕駛下車關懷怒火全消

2018-04-03 10:05

飛天椅「飛」出意外 各百貨賣場加派人手檢查設施

2018-04-03 08:17

女騎士暗夜撞異物受傷 原來是林班地山麻黃

2018-04-03 10:12

東石鄉養蚵老夫婦出海採蚵 老妻落海獲救

2018-04-03 10:08

被詐了！老婆睡前一語突破盲腸 退休公務員50萬飛了

2018-04-03 09:58

環中夜市驚傳百名黑衣人砸場 攤商被控亂丟廚餘沒面子

2018-04-03 08:57

減速閃避拖板車…反遭追撞 1死2傷

2018-04-03 00:02

新竹工廠氣爆 「化骨水」噴濺2員工

2018-04-02 23:58

三重民宅氣爆…20公斤瓦斯桶威力如此大？不太尋常

2018-04-02 23:53

新北瓦斯氣爆 波及8鄰戶 2死5傷

2018-04-02 23:51

臨時性遊樂設施無法可管 國內正統遊樂業者憂

2018-04-02 23:49

板橋海釣族酒客爆衝突 警到場對空開3槍

2018-04-02 23:24

BMW車撞技師1死3傷 為何暴衝原因待查

2018-04-02 22:43

中壢科技公司火警 濃煙吹向中原大學夜市惡臭難耐

2018-04-02 22:07

人為疏失導致幼童自「飛天椅」摔落 家長今報案提告

2018-04-02 21:31

好心載同事卻因超車釀禍 女騎士反成肇事者

2018-04-02 20:52

驚險！大貨車下坡失控壓汽車 監視器畫面曝光

2018-04-02 19:25

彰化汽車修配廠汽車暴衝 一死三傷

2018-04-02 19:07

酒醉跌落鄰居陽台 弟破門救姊挨告毀損

2018-04-02 17:34

基隆警繪製遭提領熱點地圖 防詐拿下全國季冠軍

2018-04-02 17:08

悚！台南下營公墓男屍手腳疑遭狗啃食

2018-04-02 16:06

女賊水果店大膽偷現金 與店家拉扯從容逃離

2018-04-02 13:46

對童揪耳打頭、逼學狗叫 資深教師休假接受調查

2018-04-02 13:01

轉彎視覺死角？單車老伯險遭右轉砂石車輾過

2018-04-02 12:59

2警車包夾攔檢 駕駛上網罵警「有牌流氓」被打臉

2018-04-02 12:56

金山泡溫泉沒了呼吸心跳 男子送醫搶救

2018-04-02 12:50

疑久病厭世…平溪老翁引火自焚 當場死亡

2018-04-02 12:26

3千真鈔換7千假鈔 高中生學校福利社消費被逮懊悔

2018-04-02 12:09

三重瓦斯氣爆起爆戶 獨居老婦疑似罹癌輕生

2018-04-02 11:31

高雄鐵皮屋火警 延燒2家汽車保養廠

2018-04-02 11:27

閃避誤闖地磅拖板車 轎車遭撞1死2傷

2018-04-02 11:12

影／退休老夫妻不知有詐騙集團 差點被騙一生積蓄

2018-04-02 10:40

煙火業翹楚山鈦煙火倉庫火警 消防局：排除縱火

2018-04-02 10:31

影／清晨疑瓦斯氣爆 火燒三重8宅釀2死5傷

2018-04-02 10:24

新竹湖口工廠酸性物質氣爆 4人受傷

2018-04-02 10:14

教師對幼童打頭拉耳 家長怒：不適任老師從教育界消失

2018-04-02 10:03

婦人遇詐騙老梗將計就計 與警方聯手智取騙徒逮捕

2018-04-02 10:01

國道逼車很可惡 但遇上另一種駕駛…更讓人抓狂

2018-04-02 10:00

影／腦病變患者開刀前失蹤 原來走錯病房

2018-04-02 09:41
看更多

熱門文章

劣！亡弟死黨約其姐掃墓 竟乘昏睡性侵她

2018-04-02 15:04

彰化汽車修配廠汽車暴衝 一死三傷

2018-04-02 19:07

竹縣湖口工廠氣爆 兩人被化骨水灼傷傷勢嚴重

2018-04-02 12:05

驚險！大貨車下坡失控壓汽車 監視器畫面曝光

2018-04-02 19:25

影／變態！22歲天道盟大哥 討債逼人裸體唱歌拍片

2018-04-02 11:14

八仙塵爆快滿三年 父親思念已故女兒故意燒燙自殘

2018-04-02 15:53

人妻偷吃保險員 夫大悟：五歲女兒別人的

2018-04-02 17:14

結婚11年與前女友偷吃10年 夫鹹濕對話被抓包

2018-04-02 23:39

3千真鈔換7千假鈔 高中生學校福利社消費被逮懊悔

2018-04-02 12:09

威脅少女不拍裸照要性侵 少男落網稱「開玩笑」

2018-04-02 14:40

中壢科技公司火警 濃煙吹向中原大學夜市惡臭難耐

2018-04-02 22:07

好狠！女童晚回家遭針刺大腿、關黑牢酷刑對待

2018-04-02 19:47

BMW車撞技師1死3傷 為何暴衝原因待查

2018-04-02 22:43

勒斃劈腿小三載屍250公里棄台南 他恐在監獄養老

2018-04-02 12:19

面試量三圍、問敏感帶 科技大廠人資爆性騷

2018-04-03 09:27

女賊水果店大膽偷現金 與店家拉扯從容逃離

2018-04-02 13:46

高雄鐵皮屋火警 延燒2家汽車保養廠

2018-04-02 11:27

3個月來傳吸毒打架跳樓 警對台南金府城KTV加強盤查

2018-04-02 14:10

王昊再審遭駁 王薇君：司法無視兒童生命權

2018-04-02 15:53

樂團前主唱提供搖頭丸 女臨演吃3顆抽搐身亡

2018-04-02 11:01

男外遇拋家45年嗆子女「不准叫爸」 元配反擊獲賠80萬

2018-04-02 13:28

通訊犯罪不再束手無策！數位採證還原LINE對話

2018-04-02 12:10

全家人都愛勞力士 亡父手表鑽戒歸誰引發兄弟鬩牆

2018-04-02 13:00

轉彎視覺死角？單車老伯險遭右轉砂石車輾過

2018-04-02 12:59

男童聽見垃圾車音樂就害怕 原因竟是遭清潔隊員性侵

2018-04-02 15:18

2警車包夾攔檢 駕駛上網罵警「有牌流氓」被打臉

2018-04-02 12:56

「佩佩豬」被關進警局！好爸爸買仿品變大盤商

2018-04-02 12:12

為了網路遊戲幣 4名男童自拍下體與成人性交

2018-04-02 17:32

女車手到火車站寄物櫃取贓款被逮 取出12張人頭卡

2018-04-02 10:53

最甜3秒…騎士擦撞瑪莎拉蒂 見正妹駕駛下車關懷怒火全消

2018-04-03 10:05

屍臭飄數天 婦人伴屍兩周

2018-04-03 00:07

執飛前酒測不過代價高 遠航前機師丟工作判賠64萬

2018-04-02 11:00

影／陣頭嗆警「看三小」? 演變成拉扯衝突

2018-04-02 17:12

疑久病厭世…平溪老翁引火自焚 當場死亡

2018-04-02 12:26

對童揪耳打頭、逼學狗叫 資深教師休假接受調查

2018-04-02 13:01

找受刑人代寫論文 中監科長調職記過

2018-04-02 14:39

針刺腿關黑屋… 「阿姨」還把她剪成「瘌痢頭」

2018-04-03 00:14

國中田徑教練涉性騷擾女選手 桃園教局學校驚查

2018-04-02 14:23

維修廠換錯機油害縮缸 判賠BMW車主35萬元

2018-04-02 14:39

9旬老夫妻慢性病纏身不想拖累子女 被發現倒臥公墓

2018-04-02 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top