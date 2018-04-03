環中夜市驚傳百名黑衣人砸場 攤商被控亂丟廚餘沒面子

2018-04-03 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市環中夜市甫在3月中開幕，昨天凌晨卻遭上百名黑衣人、乘坐數十輛車到場，持球棒砸毀公共區域桌椅，大肆破壞，影片上傳臉書社團，有網友留言稱是「費用談不攏」，但賴姓業者出面駁斥，宣稱是洪姓攤商不配合資源回收，廚餘都丟在廚餘桶旁，屢勸不聽，把洪的行為貼在群組裡，洪不滿才率員砸場，賴已提告毀損，台中市第六警分局調閱監視器，已通知涉案20多人到案說明。

警方調查，洪姓攤商（30歲）因常不配合業者回收垃圾的作業規範，近來已數次把廚餘用塑膠袋打包後，丟在廚餘桶旁，賴姓業者屢勸洪不聽，因此把洪的行為貼在內部LINE群組內，規勸其他廠商不要有樣學樣，未料卻引發洪不滿，認為賴此舉讓他「沒面子」。

洪、賴二人前晚8時許，先相約在環中夜市辦公室相約談判，未料雙方一言不合，先爆發肢體拉扯後，洪再聯絡上百名黑衣人，在昨天凌晨零時許，乘坐數十輛車，浩浩蕩蕩到環中夜市，持棍棒猛砸夜市公共區域的桌椅等，眾人犯案後一哄而散，影片被人用手機拍攝後，上傳臉書社團「黑色豪門企業」，業者向台中市第六警分局提出毀損告訴。