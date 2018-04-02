臨時性遊樂設施無法可管 國內正統遊樂業者憂

2018-04-02 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



兒童節連假，各地旅遊業紛推出優惠措施，新竹遠東巨城購物中心，有兒童坐「飛天椅」跌落意外。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田說，臨時性遊樂設施是否安全？臨時的任務編組，緊急應變能 力如何？政府主管機關都要加強把關。

李吉田說，依附在賣場、百貨公司或夜市的遊樂設施還有很多，有時政府或社團辦活動，也會安排類似的機械遊樂設施，這些臨時性的遊樂設施，無法有效管理，宛如一顆不定時炸彈，孩童玩很開心，卻讓

人看了很擔心。

建築法規定，機械遊樂設施非屬固定於地面，不需申請雜項執照；李吉田說，針對臨時性遊樂設施，政府應該有一套管理標準，對遊客才有保障。

目前全台有24家觀光遊樂區，政府對這些園區的消防、環保、水保、衛生和建築管理等，都有相關主管機關嚴格把關。

李吉田說，業者針對園區內的遊樂設施，都會請專技人員每天安檢，每6個月由機械和結構技師共同簽證，經縣市政府核准後，才可運轉使用。

交通部觀光局每年都有各遊樂區督導考核、公告，而台灣觀光遊樂區協會每年也都有機械遊樂設施安全及緊急救護種子培訓營，目前已訓練500名種子教師。

合法的遊樂園區，提供安全有保障的遊憩環境，但是臨時性的遊樂設施，卻是沒人管。李吉田說，消費者出去玩，好像在睹運氣，政府對