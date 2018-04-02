親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

臨時性遊樂設施無法可管 國內正統遊樂業者憂

2018-04-02 23:49聯合報 記者張家樂╱即時報導

兒童節連假，各地旅遊業紛推出優惠措施，新竹遠東巨城購物中心，有兒童坐「飛天椅」跌落意外。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田說，臨時性遊樂設施是否安全？臨時的任務編組，緊急應變能 力如何？政府主管機關都要加強把關。

李吉田說，依附在賣場、百貨公司或夜市的遊樂設施還有很多，有時政府或社團辦活動，也會安排類似的機械遊樂設施，這些臨時性的遊樂設施，無法有效管理，宛如一顆不定時炸彈，孩童玩很開心，卻讓

人看了很擔心。

建築法規定，機械遊樂設施非屬固定於地面，不需申請雜項執照；李吉田說，針對臨時性遊樂設施，政府應該有一套管理標準，對遊客才有保障。

目前全台有24家觀光遊樂區，政府對這些園區的消防、環保、水保、衛生和建築管理等，都有相關主管機關嚴格把關。

李吉田說，業者針對園區內的遊樂設施，都會請專技人員每天安檢，每6個月由機械和結構技師共同簽證，經縣市政府核准後，才可運轉使用。

交通部觀光局每年都有各遊樂區督導考核、公告，而台灣觀光遊樂區協會每年也都有機械遊樂設施安全及緊急救護種子培訓營，目前已訓練500名種子教師。

合法的遊樂園區，提供安全有保障的遊憩環境，但是臨時性的遊樂設施，卻是沒人管。李吉田說，消費者出去玩，好像在睹運氣，政府對

這種現象不應坐視了。

合法經營的遊樂區，業者每天檢測遊樂設施的安全。記者張家樂／攝影
合法經營的遊樂區，業者每天檢測遊樂設施的安全。記者張家樂／攝影
分享
合法的遊樂區，政府用心稽核，業者也全力防弊。記者張家樂／攝影
合法的遊樂區，政府用心稽核，業者也全力防弊。記者張家樂／攝影
分享

炸彈
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

板橋海釣族酒客爆衝突 警到場對空開3槍

2018-04-02 23:24

中壢科技公司火警 濃煙吹向中原大學夜市惡臭難耐

2018-04-02 22:07

人為疏失導致幼童自「飛天椅」摔落 家長今報案提告

2018-04-02 21:31

好心載同事卻因超車釀禍 女騎士反成肇事者

2018-04-02 20:52

驚險！大貨車下坡失控壓汽車 監視器畫面曝光

2018-04-02 19:25

酒醉跌落鄰居陽台 弟破門救姊挨告毀損

2018-04-02 17:34

基隆警繪製遭提領熱點地圖 防詐拿下全國季冠軍

2018-04-02 17:08

悚！台南下營公墓男屍手腳疑遭狗啃食

2018-04-02 16:06

三重氣爆2死5傷 慈濟啟動社區關懷機制

2018-04-02 15:06

三重氣爆／非意外？屋主罹癌婦 曾說想輕生

2018-04-02 14:19

湖口工廠強酸氣爆 4員工被「化骨水」灼傷送醫

2018-04-02 14:17

三重驚天氣爆／8民宅瞬全毀 樓上鄰居衰被砸死

2018-04-02 14:14

女賊水果店大膽偷現金 與店家拉扯從容逃離

2018-04-02 13:46

對童揪耳打頭、逼學狗叫 資深教師休假接受調查

2018-04-02 13:01

轉彎視覺死角？單車老伯險遭右轉砂石車輾過

2018-04-02 12:59

2警車包夾攔檢 駕駛上網罵警「有牌流氓」被打臉

2018-04-02 12:56

金山泡溫泉沒了呼吸心跳 男子送醫搶救

2018-04-02 12:50

疑久病厭世…平溪老翁引火自焚 當場死亡

2018-04-02 12:26

3千真鈔換7千假鈔 高中生學校福利社消費被逮懊悔

2018-04-02 12:09

三重瓦斯氣爆起爆戶 獨居老婦疑似罹癌輕生

2018-04-02 11:31

高雄鐵皮屋火警 延燒2家汽車保養廠

2018-04-02 11:27

閃避誤闖地磅拖板車 轎車遭撞1死2傷

2018-04-02 11:12

影／退休老夫妻不知有詐騙集團 差點被騙一生積蓄

2018-04-02 10:40

煙火業翹楚山鈦煙火倉庫火警 消防局：排除縱火

2018-04-02 10:31

影／清晨疑瓦斯氣爆 火燒三重8宅釀2死5傷

2018-04-02 10:24

新竹湖口工廠酸性物質氣爆 4人受傷

2018-04-02 10:14

教師對幼童打頭拉耳 家長怒：不適任老師從教育界消失

2018-04-02 10:03

婦人遇詐騙老梗將計就計 與警方聯手智取騙徒逮捕

2018-04-02 10:01

國道逼車很可惡 但遇上另一種駕駛…更讓人抓狂

2018-04-02 10:00

影／腦病變患者開刀前失蹤 原來走錯病房

2018-04-02 09:41

新北三重氣爆2死5傷 市府探視傷者致贈慰問金1萬

2018-04-02 09:40

大溪一花園民宿大火 租房夫妻逃過一劫

2018-04-02 09:31

影／三重氣爆威力大 樓上鄰居被震到內出血不治

2018-04-02 09:12

影／熟女被騙要匯款 經理霸氣勸：台銀給妳當靠山

2018-04-02 08:50

嘉義大林煙火公司火警 燒掉倉庫存放發射器

2018-04-02 07:32

三重瓦斯氣爆 惡火延燒8宅釀2死5傷

2018-04-02 06:27

兩國中生盜FB帳號 網路揚言炸車站

2018-04-02 00:26

員工按錯鈕！3歲童摔出「飛天椅」

2018-04-02 00:03

影／新竹SOGO遊樂設施意外 驚險一瞬間影片曝光！

2018-04-01 22:23
看更多

熱門文章

國道逼車很可惡 但遇上另一種駕駛…更讓人抓狂

2018-04-02 10:00

劣！亡弟死黨約其姐掃墓 竟乘昏睡性侵她

2018-04-02 15:04

彰化汽車修配廠汽車暴衝 一死三傷

2018-04-02 19:07

三重瓦斯氣爆 惡火延燒8宅釀2死5傷

2018-04-02 06:27

影／高雄好市多旁原民部落開拆 警強拖居民摔地爆衝突

2018-04-02 08:34

竹縣湖口工廠氣爆 兩人被化骨水灼傷傷勢嚴重

2018-04-02 12:05

驚險！大貨車下坡失控壓汽車 監視器畫面曝光

2018-04-02 19:25

影／變態！22歲天道盟大哥 討債逼人裸體唱歌拍片

2018-04-02 11:14

影／三重氣爆威力大 樓上鄰居被震到內出血不治

2018-04-02 09:12

新竹湖口工廠酸性物質氣爆 4人受傷

2018-04-02 10:14

影／熟女被騙要匯款 經理霸氣勸：台銀給妳當靠山

2018-04-02 08:50

3千真鈔換7千假鈔 高中生學校福利社消費被逮懊悔

2018-04-02 12:09

威脅少女不拍裸照要性侵 少男落網稱「開玩笑」

2018-04-02 14:40

教師對幼童打頭拉耳 家長怒：不適任老師從教育界消失

2018-04-02 10:03

人妻偷吃保險員 夫大悟：五歲女兒別人的

2018-04-02 17:14

好狠！女童晚回家遭針刺大腿、關黑牢酷刑對待

2018-04-02 19:47

中壢科技公司火警 濃煙吹向中原大學夜市惡臭難耐

2018-04-02 22:07

新北三重氣爆2死5傷 市府探視傷者致贈慰問金1萬

2018-04-02 09:40

勒斃劈腿小三載屍250公里棄台南 他恐在監獄養老

2018-04-02 12:19

八仙塵爆快滿三年 父親思念已故女兒故意燒燙自殘

2018-04-02 15:53

高雄鐵皮屋火警 延燒2家汽車保養廠

2018-04-02 11:27

男外遇拋家45年嗆子女「不准叫爸」 元配反擊獲賠80萬

2018-04-02 13:28

王昊再審遭駁 王薇君：司法無視兒童生命權

2018-04-02 15:53

樂團前主唱提供搖頭丸 女臨演吃3顆抽搐身亡

2018-04-02 11:01

女賊水果店大膽偷現金 與店家拉扯從容逃離

2018-04-02 13:46

轉彎視覺死角？單車老伯險遭右轉砂石車輾過

2018-04-02 12:59

結婚11年與前女友偷吃10年 夫鹹濕對話被抓包

2018-04-02 23:39

冒充警察洗劫泰籍賣淫女 最後真進了警局

2018-04-02 02:19

BMW車撞技師1死3傷 為何暴衝原因待查

2018-04-02 22:43

全家人都愛勞力士 亡父手表鑽戒歸誰引發兄弟鬩牆

2018-04-02 13:00

2警車包夾攔檢 駕駛上網罵警「有牌流氓」被打臉

2018-04-02 12:56

「佩佩豬」被關進警局！好爸爸買仿品變大盤商

2018-04-02 12:12

女車手到火車站寄物櫃取贓款被逮 取出12張人頭卡

2018-04-02 10:53

執飛前酒測不過代價高 遠航前機師丟工作判賠64萬

2018-04-02 11:00

通訊犯罪不再束手無策！數位採證還原LINE對話

2018-04-02 12:10

對童揪耳打頭、逼學狗叫 資深教師休假接受調查

2018-04-02 13:01

男童聽見垃圾車音樂就害怕 原因竟是遭清潔隊員性侵

2018-04-02 15:18

疑久病厭世…平溪老翁引火自焚 當場死亡

2018-04-02 12:26

找受刑人代寫論文 中監科長調職記過

2018-04-02 14:39

煙火業翹楚山鈦煙火倉庫火警 消防局：排除縱火

2018-04-02 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top