對童揪耳打頭、逼學狗叫 資深教師休假接受調查

2018-04-02 13:01 中央社 台中2日電



台中市清水區某國小幼兒園，一名資深幼教老師對學童不當管教，出現拉耳朵或用書本打頭等動作。 圖／擷取自爆料公社影片 分享 facebook

台中一家國小附設幼兒園傳出49歲幼教主任揪學童耳朵、打頭、不讓孩子吃飯還要求學狗叫等不當行為，遭錄影蒐證，校方表示，該名主任今天開始休假並接受調查。

今天凌晨2時許，社群網站有民眾爆料指出，3月26日，某國小的幼兒園發生學童遭打頭揪耳。畫面中，身穿黑白條紋衣服的老師走近桌子，對著穿紅衣服的小孩拉耳朵，力道看起來不小，影片讓許多家長看了十分不捨。

這所校長表示，女教師確有管教失當，她已有23年教職經驗，在學校任教7年多，前2年升任主任，當天因學童不了解指令，反應慢了一點，女教師坦承情急之下動作太大，管教有失當。

校方指出，31日接獲家長通報，已暫停教師的主任行政工作，該班為混齡班，收有30個學生，有2位教師、1位教保員，管教過當的女教師今天起休假並接受調查，將會外聘教師協助班級管理。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹表示，該案在3月31日晚間接獲通報，班上學生有2男1女疑遭老師不當管教，除被揪耳朵的男童外，另有男童反映遭老師打頭，女童則是被罰不能吃午餐，還要學狗叫。

侯淑茹指出，3名孩子都沒有外傷，將會進行校方的面訪，以及訪視學童家長，了解孩子的身心是否有創傷。

台中市教育局幼兒教育科科長蔡鳳婷表示，今天下午學校將會召開教師考績委員會進行調查，了解事發原因，若情節重大，將再召開教評會討論這位女教師是否適任，最重處分是予以解聘。