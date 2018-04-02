親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？

嘉義大林煙火公司火警 燒掉倉庫存放發射器

2018-04-02 07:32聯合報 記者謝恩得╱即時報導

倉庫的發射器起火。記者謝恩得／翻攝
倉庫的發射器起火。記者謝恩得／翻攝
分享
嘉義縣大林鎮中坑的山鈦煙火公司今晨5時39分發生火警，消防局據報高度警戒，出動大批消防車和救護車，在該公司入口即看到一棟平房倉庫起火並冒出濃煙，消防人員和公司人員確認，現場是儲存煙火發射器具的倉庫起火燃燒。

火勢在半小時內很快控制，不過倉庫內存放紙板、發射器等還在悶燒，上午7點火災才完全撲滅，還有一組消防人車在現場待命，燃燒面積約120平方公尺，沒有人員受傷受困，火災原因還要調查鑑定。

煙火公司火警在半小時內即控制火勢。記者謝恩得／翻攝
煙火公司火警在半小時內即控制火勢。記者謝恩得／翻攝
分享
大林中坑一家煙火公司火警，消防人員趕往滅火。記者謝恩得／翻攝
大林中坑一家煙火公司火警，消防人員趕往滅火。記者謝恩得／翻攝
分享

火災

相關新聞

三重瓦斯氣爆 惡火延燒8宅釀2死5傷

2018-04-02 06:27

員工按錯鈕！3歲童摔出「飛天椅」

2018-04-02 00:03

兩國中生盜FB帳號 網路揚言炸車站

2018-04-02 00:26

影／新竹SOGO遊樂設施意外 驚險一瞬間影片曝光！

2018-04-01 22:23

警查疑犯追車 意外撞上女騎士生命危險

2018-04-01 19:12

山火逼近高雄彈藥庫 國軍直升機吊水滅火

2018-04-01 18:31

新竹巨城購物中心人為疏失 男童跌落縫8針

2018-04-01 17:53

新竹巨城旋轉鞦韆出意外 1兒童拋出受傷

2018-04-01 17:06

婦人登山健行意外踩空摔落山坡 消防隊抬人下山送醫

2018-04-01 16:51

工人水桶掉落車道渾然不知 害慘機車騎士撞成一團

2018-04-01 16:38

一張圖看懂 國中生網攻揚言炸火車站與刺殺市長

2018-04-01 15:55

影／女研究生裝監視器要看小狗動態 看到這幕嚇壞了

2018-04-01 15:25

南瑤宮媽祖回鑾不平靜 信徒打架、煙火燒民宅

2018-04-01 14:58

影/返國前缺伴手禮送男友 蒙古女竊香水被逮

2018-04-01 14:04

影╱驚！閃貨櫃車國道警跌倒 差幾公尺就捲入車底

2018-04-01 13:28

工作不順嗆要炸掉捷運高鐵 警南下逮網路留言男子

2018-04-01 13:07

影／聯結車衝撞「生死一瞬間」 國道3警執勤1受傷

2018-04-01 12:55

影／未帶安全帽不服取締嗆警 父叔都趕來幫叫嚣

2018-04-01 12:13

影／民宅鐵門無故位移10公分 原來女騎士撞後不理落跑

2018-04-01 11:29

影／父親送的腳踏車失竊 男大生找了半年竟從眼前過

2018-04-01 11:22

影／不滿酒量被友人看輕 酒醉男怒砸路旁停車

2018-04-01 11:00

十萬火急打110跟119卻沒訊號 你還可以撥這支

2018-04-01 11:00

保七東港查扣保育八哥 人鳥分離好不捨

2018-04-01 10:49

影／老舊平房延燒3樓透天厝 靠它拯救一家人

2018-04-01 09:46

毒犯雙腳抖 怪195男警長太高讓他壓力大

2018-04-01 09:46

影／高職生在校小碰觸竟揪眾打架 警帶回19少年送法辦

2018-04-01 09:38

新店平房凌晨陷入火海 獨居男子送醫恢復生命跡象

2018-04-01 08:20

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

新竹巨城旋轉鞦韆出意外 1兒童拋出受傷

2018-04-01 17:06

國小主任與人妻泡湯 遭教師妻抓姦簽下550萬元本票

2018-04-01 09:53

昔獲保險「行銷王」獎 女吸毒後離婚睡藥頭

2018-04-01 11:59

十萬火急打110跟119卻沒訊號 你還可以撥這支

2018-04-01 11:00

影／未帶安全帽不服取締嗆警 父叔都趕來幫叫嚣

2018-04-01 12:13

影／女研究生裝監視器要看小狗動態 看到這幕嚇壞了

2018-04-01 15:25

影／新竹SOGO遊樂設施意外 驚險一瞬間影片曝光！

2018-04-01 22:23

新竹巨城購物中心人為疏失 男童跌落縫8針

2018-04-01 17:53

三重瓦斯氣爆 惡火延燒8宅釀2死5傷

2018-04-02 06:27

影／老舊平房延燒3樓透天厝 靠它拯救一家人

2018-04-01 09:46

性侵2女童後送芭比娃娃 家長「怕麻煩」差點讓他逃過

2018-04-01 15:09

孕婦害喜停路邊休息被開單 法官：出於不得已撤銷罰單

2018-04-01 19:13

印尼安毒走私案／8台嫌自稱被騙 家世信求情不要判死

2018-04-02 00:34

警查疑犯追車 意外撞上女騎士生命危險

2018-04-01 19:12

一張圖看懂 國中生網攻揚言炸火車站與刺殺市長

2018-04-01 15:55

影／民宅鐵門無故位移10公分 原來女騎士撞後不理落跑

2018-04-01 11:29

人妻迷上「英籍喪偶男」…連房產都拿去抵押

2018-04-02 00:11

逮北市刺臀案主嫌 偵查佐車鑰匙不慎自插肚

2018-04-01 11:53

警鈴已響仍騎車闖越平交道 婦人挨罰近7萬

2018-04-01 20:49

山火逼近高雄彈藥庫 國軍直升機吊水滅火

2018-04-01 18:31

員工按錯鈕！3歲童摔出「飛天椅」

2018-04-02 00:03

影／擔心看不到女模直播 日籍男子拿水果刀跪地切腹

2018-04-01 16:53

南瑤宮媽祖回鑾不平靜 信徒打架、煙火燒民宅

2018-04-01 14:58

保七東港查扣保育八哥 人鳥分離好不捨

2018-04-01 10:49

冒充警察洗劫泰籍賣淫女 最後真進了警局

2018-04-02 02:19

影／高職生在校小碰觸竟揪眾打架 警帶回19少年送法辦

2018-04-01 09:38

毒犯雙腳抖 怪195男警長太高讓他壓力大

2018-04-01 09:46

影╱驚！閃貨櫃車國道警跌倒 差幾公尺就捲入車底

2018-04-01 13:28

當年是亮麗保險行銷王 女為毒與藥頭同居「樣貌老十歲」

2018-04-02 00:01

婦人登山健行意外踩空摔落山坡 消防隊抬人下山送醫

2018-04-01 16:51

人妻出軌愛上英籍石油工程師 抵押房產借百萬代價可大了

2018-04-01 16:05

一首歌作證！逼車挨罰 法官採信行車紀錄器

2018-04-02 00:07

網交結婚生子一個月後丈夫離家 妻訴請離婚獲准

2018-04-01 13:04

兩國中生盜FB帳號 網路揚言炸車站

2018-04-02 00:26

影／父親送的腳踏車失竊 男大生找了半年竟從眼前過

2018-04-01 11:22

橋頭地院替代役男張益昌有律師資格 服務獲好評

2018-04-01 09:02

影／聯結車衝撞「生死一瞬間」 國道3警執勤1受傷

2018-04-01 12:55

龍井工廠大火 消防人員馳往灌救

2018-04-01 16:50

工人水桶掉落車道渾然不知 害慘機車騎士撞成一團

2018-04-01 16:38

竹縣新埔車禍 1人命危、2人輕傷

2018-04-01 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top