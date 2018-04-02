三重暗夜惡火…1老婦燒成焦屍 1婦人無生命跡象

2018-04-02 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區大同北路220巷內今天凌晨發生嚴重火警，由於現場都是人口密集的狹窄老舊公寓，火勢迅速延燒共8戶民宅，消防局動員110人、32輛各式消防車趕往搶救，消防人員初步懷疑為瓦斯氣爆引發火警，詳細原因仍在調查。。

雖然火勢約30分鐘撲滅，但259號2樓1名約70歲張姓老婦已燒成焦屍、259號3樓1名78歲劉姓老婦被發現時，已無生命跡象，緊急送往北市馬偕醫院急救。