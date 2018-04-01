高雄市2特警搏命破獲行動軍火庫 警政署長慰問表揚

2018-04-01 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市保大特勤中隊警員施建安、余和謙，3月27日開槍壓制攜帶強大火力的3名男子，擊斃涉嫌朝警方開槍的陳姓男子，查獲6把長短槍、530顆子彈，警政署長陳家欽今天傍晚前往保大特勤三分隊隊部，慰問表揚兩人，肯定他們平時訓練有素，並欽佩兩人面對持槍歹徒，在生死一瞬間做出準確判斷，順利化解危機。

余和謙、施建安在三民區大順路搏命破獲行動軍火庫，高雄市警局將向警政署提報破格升職，警政署長陳家欽說，他個人支持兩人升格，但需由警政署「特殊功績陞職審議會」，請來警政署官警及專家學者公平審理。

3月27日3點30分，余、施在三民區大順路與鼎山街口因攔查一部紅線違停轎車，因坐在後方強盜陳姓通緝犯在下車開啟車門時舉槍向余員射擊，因不發彈幸未擊發，余第一時間大喊：「有槍！」馬上火力反擊，施立即時反應，在余尋找掩蔽時同步於後方火力支援，壓制車上嫌犯，共駁火22槍。

陳已被員警擊中彈一發，施控制駕駛陳嫌後通報勤務中心支援及通知救護車到場，余喝令副駕駛洪嫌下車將陳一併帶下車，支援警力到場後壓制現場三嫌，在車上起獲4把改造手槍、2把衝鋒槍、子彈500餘發，大量毒品及現金，陳送醫不治。