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這要怎麼住人？ 家被19墳墓包圍 婦人心驚驚

龍井工廠大火 消防人員馳往灌救

2018-04-01 16:50聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市龍井區臨港路二段的連棟廠房，下午3時起傳出火警，濃濃的黑煙竄至天際，老遠就看得到。消防局據報，出動龍井、沙鹿、梧棲、犁份等消防分隊馳往灌救，所幸因周日無人作業，目前尚無發現人員傷亡。

消防局人員說，現場起火的有木器和塑膠廠房，火勢一發不可收拾，消防人員接了水線從外圍開始噴水，以防火勢蔓延。

台中市龍井區臨港路二段的連棟廠房，下午3時起傳出火警，濃濃的黑煙竄至天際。圖／台...
台中市龍井區臨港路二段的連棟廠房，下午3時起傳出火警，濃濃的黑煙竄至天際。圖／台中市消防局提供
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