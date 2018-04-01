工人水桶掉落車道渾然不知 害慘機車騎士撞成一團

2018-04-01 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



公路總局包商昨天下午在忠孝橋北市往三重方向沿途修補護欄，沒發現1個塑膠空桶不慎掉落在機車道，結果害70歲陳姓、55歲林姓機車騎士撞成一團，全身多處擦傷、衣褲都磨破。