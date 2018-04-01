影╱驚！閃貨櫃車國道警跌倒 差幾公尺就捲入車底

2018-04-01 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



昨天上午11點國道警察在中山高北上46.6公里處協助故障車拖吊作業，3名員警布設交通錐並指揮車輛改道，大約2分鐘後，一輛聯結車因煞車不及，閃避交通錐失當自撞外側護欄，以「折甘蔗」之姿滑向警車，昨影像曝光讓人怵目驚心，國道公路警察局粉絲頁剛剛公布車前視角，只見陳姓員警躲避時跌倒，貨櫃車直衝而來，只差幾公尺員警就會被捲入車底，影像更為驚人。

國道公路警察局粉絲頁表示，昨晚瘋傳的「生死一瞬間」影片，別懷疑不是愚人節、是真的，更驚悚的前鏡頭，更可以看到國道警察執勤的危險，而失控的貨櫃車，只差一個拳頭寬就會撞上警車。

「當很多人安全使用國道時，是紅斑馬們在背後默默付出，你問我們害怕嗎 答案是肯定的，但是穿上這身制服，我們義無反顧，即使站在高速川流的車陣中，呼嘯而過的風聲、引擎聲，總是讓我們顫慄， 但是我們毫不猶豫，為的是讓每個人都能平安到家，這條路存在的一天紅斑馬永遠都在。」

警察局呼籲，大家上路前做好車輛檢查，開車集中精神隨時注意車前動態，依限速行車以免突發狀況應變不及。