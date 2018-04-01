影／父親送的腳踏車失竊 男大生找了半年竟從眼前過

2018-04-01 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中一名男大學生考上大學時，父親送也腳踏車當禮物，他很珍惜，半年前卻被偷，他不放棄要尋回，每天都會看一下路邊的各式腳踏車，大學生日前無意間看到一名男子騎著他的腳踏車從面前騎過，男大學生報警，警方迅速查獲腳踏車，並逮捕涉嫌偷車男子。

「這不是我的腳踏車嗎？」男大學生前天在台中市路上看見自己半年前不見的腳踏車，正被一名男子騎著從眼前而過，急忙至派出所報案，請警方到場協助處理，中市第三分局正義派出所警員林其賢、朱信建接獲通報後立即到場，經循線調閱監視器比對，順利將竊嫌逮捕歸案移送法辦。

第三分局正義派出所調查，施姓男大生的腳踏車去年8月被偷，該腳踏車具有紀念價值與特徵，是他3年前考上大學，父親送他當禮物，他只要有空就會返回該原停放處巡視有無發現相同腳踏車，前天他無意間看到一名男子騎他的腳踏車，警方調閱監視器發現該竊嫌進入五權南路一出租大樓內，警方即逐戶詢問，終於該大樓15樓發現該林嫌應門。

林嫌看到警方氣定神閒說，「請問有什麼事嗎？」員警說，「就是要找你，知道什麼事嗎？」林嫌還裝傻回問什麼事。警方出示路口監視器畫面，指著說，「這是不是你。」這時林嫌也坦白承認，「對呀，怎麼了。」