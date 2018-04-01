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影／老舊平房延燒3樓透天厝 靠它拯救一家人

2018-04-01 09:46聯合報 記者劉星君╱即時報導

「家有住警器，火災才能及時逃出去！」可別忽視安裝住警器的重要性。

高市路竹區磚造老舊平房周五凌晨驚傳火警，消防人員抵達，現場陷入一片火海，火勢擴大延燒到一旁3樓透天厝，這棟透天厝內居住7名老弱婦孺，還包括一名行動不便長者，所幸這一家在2015年獲高市消防局補助安裝住警器，火警發生時，住警器鳴動發出聲響，叫醒睡夢中家人，並趕緊通知其他家人逃生，一家7口全數逃出，平安獲救。

高市消防局將火場現況、災後訪談火裡逃生王姓一家，製作短影片，PO在路竹消防分隊粉絲團，提醒民眾重視「無名英雄」住宅用火災警報器重要性。

高市消防局中隊長劉忠恩說，王姓一家人在火警初期，濃煙竄入家中，因安裝在1樓往2樓走廊住警器發出聲響，家人警覺後，趕緊叫醒其他家人，在火勢尚未蔓延時成功逃生，歷經此事，王家人決定在家中每個樓層裝住警器，確保居家安全。

王家女婿接受消防隊災後訪問時，女婿說，當時聽到警報器尖銳聲音，起來之後聞到淡淡煙臭味，就起床看窗戶外面，發現失火，趕快下樓叫醒家人。

王姓一家人當時共有7人在家，包括3名孩童，年紀最小才3歲，另外還有行動不便母親，加上3名大人，火警初期時趕緊逃生，所幸未釀成人命傷亡，火勢在1小時後撲滅。

高市消防局火災預防科統計，今年至3月底，高市因裝設住宅用火災警報器，在火警發生初期成功逃生案件共5件，大多因煮食不慎引發火警，也有神明廳電線老舊起火，好在有裝住警器，高分貝聲響被鄰居、家人聽到，及早發現，才未釀成更重大災害。

高市消防局火災預防科指出，住宅用火災警報器火災初期成功預警救活許多人命，提醒民眾家中記得裝住警器。

消防人員抵達現場時，現場陷入一片火海。記者劉星君／翻攝
消防人員抵達現場時，現場陷入一片火海。記者劉星君／翻攝
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消防人員進入屋內查看時，濃煙瀰漫，住警器仍在運作發出高分貝聲響。記者劉星君／翻攝
消防人員進入屋內查看時，濃煙瀰漫，住警器仍在運作發出高分貝聲響。記者劉星君／翻攝
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高市消防局路竹分隊2015年時到王家宣導安裝住警器，王家女婿當時安裝住警器的畫面...
高市消防局路竹分隊2015年時到王家宣導安裝住警器，王家女婿當時安裝住警器的畫面。記者劉星君／翻攝
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