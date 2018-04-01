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影／高職生在校小碰觸竟揪眾打架 警帶回19少年送法辦

2018-04-01 09:38聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中二名高職生在學校不小心碰撞到，竟揪眾談判互毆，大批警力到場帶回19名少年，警方逮滋事者依法送辦。

中市東區一所家商學生在校內與同學發生擦撞，雙方竟糾眾相約於台中市東區振興路一帶談判，一言不合發生衝突。

警方獲報後到場瞭解，將現場人等帶返所內逐一製作筆錄，訊後依涉刑法傷害罪、違反社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

中市警察局第三分局東區分駐所員警於昨晚接獲報案，振興路一帶有人打架，警方到場時打人一方已鳥獸散逃離現場，現場留有17歲吳姓少和林姓少年都受傷，經送醫診治，2名傷者身上有多處挫傷，包紮後已無大礙。

警方調查，中市東區一所家商學生，與同學上下樓梯時發生擦撞，雙方竟為這一點小事相約談判，相互聯繫朋友到場助勢，一言不合因而發生衝突。

警方將現場人員帶返所內製作筆錄，並調閱監視器瞭解案發狀況，迅速掌握涉案人員及車輛，現已有19名涉案人員到案說明，餘未到案人員警方將逐一帶案，並於筆錄資料製作完成後，依違反刑法傷害罪、社會秩序維護法等罪嫌函送偵辦。

警方表示，鬥毆致傷除涉刑法傷害罪外，到場助勢友人亦涉社會秩序維護法第87條「意圖鬥毆而聚眾者」，依法可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰款，警方對於暴力行為定會從嚴追究，千萬不要以身試法。

台中警方將19名打架少年都帶回派出所。記者游振昇/翻攝
台中警方將19名打架少年都帶回派出所。記者游振昇/翻攝
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