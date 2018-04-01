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鋼板插進大客車，駕駛急閃…

2018-04-01 01:09聯合報 文／羅建旺

圖／警方提供
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宜蘭縣蘇澳鎮昨驚魂，一處下水道工程施工現場，工人操作吊車吊掛鋼板，陳姓司機開大客車經過，鋼板恰好插進車頭駕駛座內，幸司機急閃，未受傷。

圖／警方提供
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